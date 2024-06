Ce a mâncat împăratul Naruhito la banchetul oferit de Regele Charles. Protocol royal cu James Bond și Pokemon GALERIE FOTO

Suveranul britanic a oferit un toast împăratului Naruhito și împărătesei Masako cu un mesaj care s-a tradus prin „Bine ați venit înapoi în Marea Britanie”, scrie BBC.

Cina regală a inclus langosti braconati, mousse de busuioc, calcan Cornish, ouă de prepeliță, sorbet și piersici.

Ca răspuns, împăratul japonez a vorbit despre cât de mult i-a plăcut să fie student la Oxford în tinerețe.

Banchetul de stat, în sala de bal încăpătoare a palatului, cu decorurile sale elaborate de masă, candelabrele și expozițiile de flori, este o piesă centrală a unei vizite de stat. Este ca etalarea unei mari puteri îmblânzite cu sorbet.

Odată cu desfășurarea campaniei electorale generale, a existat interes și pentru politica ocupării locurilor de la banchetul regal.

Prim-ministrul Rishi Sunak nu a fost la masa din rândul de sus, care a fost ocupată de membri ai familiei regale, inclusiv regele, regina, prințul William și cuplul regal japonez.

Dacă urmau să fie discuții mici, liderul laburist Sir Keir Starmer a fost pregătit să intervină alături de Sir Clive Alderton, secretarul privat al regelui.

Coloana sonoră din ”James Bond”, în muzica de fundal de la banchet

Muzica de fundal a fost asigurată de piese precum ”I Don’t Know How to Love Him”, ”Skyfall” și ”They Can’t Take That Away from Me”. În discursul său, regele britanic a vorbit despre prietenia strânsă dintre Regatul Unit și Japonia.

”Parteneriatul noastru are rădăcini adânci”, a spus Regele, în domeniile științei, culturii, apărării și comerțului. De asemenea, Charles al III-lea a făcut referire la unele contribuții japoneze la cultura populară, inclusiv marca Hello Kitty și a menționat expresia Pokemon „trebuie să-i prindem pe toți”.

Ca răspuns, împăratul Naruhito a subliniat importanța ca cele două țări să lupte pentru „adevărată înțelegere reciprocă” și a părut să se refere la conflictele anterioare din timpul războiului când a vorbit despre construirea de prietenii după „vremuri de mare dificultate”.

Împăratul și împărăteasa s-au aflat în prima zi a vizitei lor de stat, care a început cu un salut ceremonial la Parada Gărzilor Călare.

În soarele strălucitor, ei au fost întâmpinați de Rege și Regină, înainte de a porni într-o plimbare tradițională cu trăsura până la Palatul Buckingham. Împărăteasa a purtat o mască de față din cauza alergiei ei la părul de cal.

Ce cadouri și-au făcut capetele încoronate ale Angliei și Japoniei

Monarhii japonezi au adus cadouri simbolice: o cutie neagră lăcuită pentru Rege și o geantă de brocart pentru Regină, plus o fotografie înrămată a împăratului și împărătesei.

Cutiile negre au fost o referință la cutremurul din Peninsula Noto din acest an, cu acest tip de design, un produs tradițional al orașului Wajima care a fost afectat de cutremur.

Regele Charles le-a oferit oaspeților săi o pereche de pahare de argint și aur și, deși este mai normal asociat cu o picătură de whisky Laphroaig, le-a dat o sticlă de Glen Garioch, gest diplomatic din moment ce provine de la o distilerie din Aberdeenshire deținută de japonezi .

Regina i-a oferit împărătesei Masako un evantai lucrat manual, care încorporează simboluri de noroc.

În următoarele câteva zile, această ofensivă de farmec diplomatic îi va duce pe vizitatorii japonezi la Institutul Francis Crick, Kew Gardens, dar și într-o vizită nostalgică la colegiile din Oxford unde au studiat împăratul și împărăteasa. Așa cum a spus regele în toastul său japonez, urale sau „Kanpai”.

