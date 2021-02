Globurile de Aur vor avea loc în noaptea de duminică spre luni. Care sunt favoriții

Mult-râvnitele Globuri de Aur vor fi decernate în noaptea de duminică spre luni.

În premieră, ceremonia se va desfăşura virtual, în două mari orașe americane - Los Angeles și New York.

Printre actorii care au emoţii mari - pentru că au șanse uriașe să obțină râvinitul premiu - sunt Anthony Hopkins, Gary Oldman şi Viola Davis.

În ceea ce priveşte filmele, cele mai multe nominalizări le-au primit serialul "The Crown" - o istorie romanțată a Casei Regale a Marii Britanii sub domnia reginei Elisabeta a II-a - și pelicula „Mank" - povestea unui celebru scenarist de la Hollywood.

Un prim laureat al galei este deja cunoscut: actrița Jane Fonda va primi trofeul pentru întreaga carieră. Ceremonia începe la ora 3 dimineața, ora României.

Pregătirile sunt în toi la New York pentru ceremonia Globurilor de Aur. Iniţial, organizatorii au amânat evenimentul cu 2 luni, sperând că pandemia le va permite o gală tradiţională, ca în anii trecuţi. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, aşa că planurile au fost regândite. Spectacolul va fi prezentat, de la distanţă, de actriţele Tina Fey şi Amy Poehler. Prima se vă afla la New York, iar cealaltă - la Los Angeles. La rândul lor, câştigătorii sunt aşteptaţi să țină discursurile de mulțumire prin videoconferinţă.

Printre actorii cu mari şanse la un trofeu se numără și câțiva titani de la Hollywood.

Nominalizările pentru secţiunea "Cel mai bun actor într-un film - dramă" sunt următoarele: Riz Ahmed - "Sound of Metal", Chadwick Boseman - "Mă Rainey's Black Bottom", Anthony Hopkins - "The Father", Gary Oldman - "Mank", Tahar Rahim - "The Mauritanian"."

Iar la categoria interpretare feminină în roluri principale, lupta se va da între... Viola Davis - "Mă Rainey's Black Bottom", Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday", Vanessa Kirby - "Pieces of a Woman", Frances McDormand - "Nomadland", Carey Mulligan - "Promising Young Woman".

Filmată în alb-negru, sub bagheta regizorului David Fincher, pelicula "Mank" spune povestea unuia dintre marii scenariști ai epocii de aur de la Hollywood: Herman J. Mankiewicz. Este vorba despre istoria realizării unui film, considerat de mulți cel mai bun din toate timpurile - "Cetățeanul Kane". Producția Netflix, cu Gary Oldman protagonist, pornește din pole position în cursa Globurilor de Aur, cu șase nominalizări, inclusiv la categoria cel mai bun film dramatic.

"Procesul celor șapte din Chicago" este al doilea în lista preferințelor, cu cinci nominalizări, incluisv la categoriile principale.

Dintre serialele de televiziune, ”The Crown” s-a impus cu şase nominalizări, urmat de ”Schitt’s Creek”, cu cinci, ”Ozark” şi ”The Undoing”, fiecare cu câte patru.

Globurile de aur deschid sezonul marilor premii pentru film de la Hollywood și sunt văzute ca un punct de referință pentru premiile Oscar.