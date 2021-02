Filmul „Mank”, favorit pentru Globurile de Aur. Când și cum va avea loc ceremonia de decernare

Filmul "Mank" pornește ca mare favorit în cursa pentru Globurile de Aur.

A strâns 6 nominalizări şi este urmat îndeaproape de pelicula "Procesul celor șapte din Chicago", o dramă menţionată la cinci categorii.

Un prim câştigător al galei a fost anunţat deja. Este vorba de actriţa Jane Fonda, care va primi trofeul pentru întreaga carieră.

Filmat în alb negru de regizorul David Fincher, pelicula "Mank" explorează epoca de aur a Hollywoodului, prezentând povestea scenaristului Herman J. Mankiewicz, interpretat de Gary Oldman.

Drama The Trial of the Chicago 7 ("Procesul celor șapte din Chicago") porneşte şi el ca favorit în cursa pentru mult-râvnitele Globuri de Aur. Lungmetrajul a adunat nu mai puţin de cinci nominalizări: pentru mai bun film dramă, pentru cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu, cel mai bun actor în secundar şi pentru cel mai bun cântec.

În ceea ce-i priveşte pe actorii din rolurile principale, anul trecut au ieşit în evidenţă următorii:

- Nominalizările pentru secţiunea "Cel mai bun actor într-un film - dramă": Riz Ahmed - "Sound of Metal", Chadwick Boseman - "Ma Rainey's Black Bottom", Anthony Hopkins - "The Father", Gary Oldman - "Mank", Tahar Rahim - "The Mauritanian"."

Iar la categoria feminină, lupta se va da între: "Viola Davis - "Ma Rainey's Black Bottom", Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday", Vanessa Kirby - "Pieces of a Woman", Frances McDormand - "Nomadland", Carey Mulligan - "Promising Young Woman".

Cu cinematografele închise în cea mai mare parte a anului trecut, producţiile realizate de serviciile de streaming au dominat nominalizările din acest an a Globurilor de Aur.

Între programele de televiziune, ”The Crown” s-a impus cu şase nominalizări, urmat de ”Schitt’s Creek”, cu cinci, ”Ozark” şi ”The Undoing”, fiecare cu câte patru.

Trofeele vor fi acordate în urma votului celor aproximativ 90 de membri ai Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood.

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 28 februarie. Gala va fi prezentată de actriţele Tina Fey şi Amy Poehler. Vedetele nu vor fi însă prezente una lângă cealaltă. Tina va transmite în direct din New York, în timp ce Amy se va afla în Los Angeles.