Globurile de Aur 2025. Cele mai frumoase cupluri de pe covorul roșu. Cum au fost surprinși ​Timothée Chalamet și Kylie. FOTO

Adam Brody, cunoscut pentru rolul său din Nobody Wants This, a atras toate privirile și pe covorul roșu, unde a fost însoțit de soția sa, Leighton Meester, celebra Blair Waldorf din Gossip Girl. Cei doi au fost o imagine perfectă a eleganței.

Getty

​Selena Gomez și Benny Blanco au fost cu adevărat adorabili, purtându-se ca doi adolescenți îndrăgostiți, chiar în fața camerelor. Proaspăt logodiți, cei doi nu au ezitat să împărtășească lumii fericirea pe care o trăiesc.

Getty

Nicole Kidman și Keith Urban au demonstrat, încă o dată, că sunt unul dintre cele mai solide și frumoase cupluri de la Hollywood. Cei doi și-au arătat afecțiunea cu naturalețe, fiecare gest fiind urmărit îndeaproape de fotografii entuziasmați.

Getty

​Printre marii câștigători ai serii, Adrien Brody nu a fost singurul care a impresionat. Iubita sa, Georgina Chapman, a fost o apariție spectaculoasă, completându-l perfect cu eleganța sa fermecătoare.

Getty

Timothée Chalamet și Kylie Jenner formează un cuplu de aproape doi ani, însă preferă să evite aparițiile publice împreună. Rareori au fost văzuți la concerte sau petreceri private, iar la evenimente oficiale nu participă niciodată împreună.

Getty

Golden Globes pare să fie excepția, aceasta fiind deja a doua oară când cei doi își fac apariția ca și cuplu la prestigioasa ceremonie.

Gala Golden Globes Awards 2025 a fost difuzată LIVE exclusiv pe VOYO, iar selecții și înregistrarea integrală sunt disponibile aici https://voyo.protv.ro/emisiuni/3740-golden-globes.

Getty

Într-o notă la fel de elegantă, Heidi Klum și Tom Kaulitz au fost fără îndoială unul dintre cele mai rafinate și stilate cupluri ale serii, atrăgând admirația tuturor celor prezenți.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: