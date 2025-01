Cinci cupluri s-au căsătorit de Revelion la Poarta Sărutului. Pentru două mirese, era și ziua de naștere: ”Un cadou special”

Una este polițistă, cealaltă - angajată în Armată. Iar soții lor poartă și ei uniforma militară.

”- Domnișoară Paicu Cristina Mălina, de bună voie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Stroe Mihăiță Marian.

- Da.

- Felicitări tuturor, un rând de aplauze pentru tinerii noștri căsătoriți”.

Acești doi miri se cunosc de când erau pe băncile școlii, iar visul miresei de a se căsători de Revelion la Poarta Sărutului s-a îndeplinit.

Mihăiță și Mălina Stroe, miri: „Îi mâncam pachetul, de aia am crescut așa mare. Ne cunoaștem din generală, din liceu, așa a fost să fie să ne reîntâlnim după liceu. Fiind și ziua ei de naștere azi pe 31 sărbătorim la dublu, ziua ei și ziua noastră”.

Îmbrăcați în haine militare, alți doi tineri au avut motiv dublu de bucurie în noaptea dintre ani.

„- Mulțumim că ați venit.

- Să fiți fericiți și sănătoși și la pungă groși!

- Ne pupăm și noi”.

Andrei și Costina Giurea, miri: „A fost dragoste la prima vedere, este și ziua soției de naștere și am zis să îi fac un cadou mai special, să nu îl uite niciodată”.

”Nu am intrat în patrimoniul UNESCO doar cu operele brâncușiene”

Au fost primele căsătorii oficiate de la includerea ansamblului de la Târgu Jiu în patrimoniul mondial UNESCO, vara trecută. Printre mirese s-a numărat și o tânără din Ucraina. Refugiată în Marea Britanie, și-a cunoscut viitorul soț pe rețelele sociale.

Ion Florian Cojocaru, mire: „I-am văzut numele și am știut că e de-a noastră de aici din apropiere de România, e din Ucraina, după care am început să ne întâlnim tot mai des”.

Ana Terevianko, mireasă: „Avem planuri să ne mutăm aici”.

Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu: „Nu am intrat în patrimoniul UNESCO doar cu operele brâncușiene, ci și prin cetățenii care se căsătoresc la Poarta Sărutului”.

Obiceiul căsătoriilor în noaptea de Revelion lângă opera lui Brâncuși are deja un sfert de secol. Până acum, sute de cupluri au spus „da” aici. Unii vin și pentru aniversări, precum o familie care a sărbătorit aici un an de căsătorie, cu un membru în plus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: