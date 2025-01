Globurile de Aur 2025. Anna Sawai, din „Shogun”, desemnată cea mai bună actriță într-un serial TV - dramă. GALERIE FOTO

La această categorie au fost nominalizate actriţele Kathy Bates ("Matlock"), Emma D'Arcy ("House of the Dragon"), Maya Erskine ("Mr. and Mrs. Smith"), Keira Knightley ("Black Doves"), Anna Sawai ("Shogun"), Keri Russell ("The Diplomat").

Este primul Glob de Aur câştigat de actriţa Anna Sawai, care a primit pentru acelaşi rol şi un premiu Primetime Emmy în 2024.

În 2024, Globul de Aur decernat în cadrul acestei categorii i-a revenit actriţei Sarah Snook pentru rolul jucat în serialul TV "Succession".

Cea de-a 82-a gală de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actriţa Nikki Glaser.

Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 27 de categorii.

