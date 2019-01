Globurile de Aur 2019. Filmul ”A Star is Born”, cu Lady Gaga, ar putea fi marele câștigător

Pro TV

Vedetele Hollywood-ului se pregătesc pentru prima mare ceremonie de premiere a anului. Globurile de Aur se decernează în noaptea de duminică spre luni, într-un hotel din Beverly Hills.

Drama muzicală ''A Star Is Born" şi pelicula regizorului mexican Alfonso Cuarón , "Roma", sunt cotate cu cele mai mari şanse la premii.

Ceremonia Globurilor de Aur este și în acest an spectacolul care îi entuziasmează cel mai tare pe participanți. Unul dintre motive este și faptul că gazdele nu se zgârcesc când vine vorba de vinuri și șampanie.

Barry Jenkins, regizor: ”Este o groază de băutură. Îmi amintesc că anul trecut, după primele două-trei premii, am început să ne comandăm gin tonic și...nici nu mai știu ce am zis în discurs, când am primit trofeul pentru cea mai bună dramă, dar nici nu aș vrea să văd din nou momentul.."

Glenn Close, actriță: ”Mă gândesc la Globurile de Aur ca la o petrecere grozavă! Persoana pe care o vedeți pe covorul roșu nu mă reprezintă de fapt, însă este parte din ceea ce fac. Și acum promovez cu mândrie serialul ”The Wife” și pe toți cei care lucrează la el.”

Patrici Crackson, actriță: ”Cred că seara ar trebui să fie una de sărbătoare. Suntem cu toții oameni foarte norocoși, nu suferim de foame, nu trăim în zone de război. Hai să mergem acolo și să ne simțim de minune, este o seară extraordinară, toată lumea strălucește.”

Vedetele vor străluci cu siguranță pe covorul roșu, după ce anul trecut cele mai multe au purtat ținute negre, în semn de sprijin pentru mișcarea #MeToo.

Cunoscătorii se așteaptă ca, anul acesta, drama muzicală ”A Star is Born” să fie marea câștigătoare a serii.

Bradley Cooper, care este producător, regizor și protagonist al filmului, a câștigat zilele trecute premiul pentru Regizorul Anului la festivalul de film din Palm Springs. Și la Globurile de Aur este nominalizat pentru regie, dar și pentru cel mai bun actor principal.

Remi Malek ar putea însă să-i "sufle", însă, acest din urmă trofeu, cu partitura extrem de convingătoare din ”Bohemian Rhapsody”. Printre favoritele jurnaliștilor străini din ”Cetatea Filmului” se numără și Emily Blunt, nominalizată de două ori pentru cea mai bună actriță în ”Marry Poppins Returns” și cea mai bună actrița în rol secundar, pentru ”A Quiet Place”.

Este de menționat că votul pentru nominalizările la Oscaruri începe luni, în dimineața de după Globurile de Aur. Iar filmul care va fi marele câștigător la Globurile de Aur 2019 va intră în cursă drept mare favorit.

Nominalizările pentru premiile Academiei Americane de film vor fi anunțate pe 22 ianuarie.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer