Globurile de Aur 2019. Lista celor mai premiate seriale TV, difuzate în 2018

”The Americans” şi „The Kominsky Method” au fost desemnate cele mai bune seriale la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care a avut loc duminică seară la Los Angeles.

Astfel, ”The Americans” a câştigat premiul categoriei ”cel mai bun serial - dramă”.

La această categorie au mai fost nominalizate producţiile de televiziune "Bodyguard", "Homecoming", "Killing Eve", "Pose" şi "The Americans".

Anul trecut, Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramatic a fost câştigat de o producţie a platformei Hulu, "The Handmaid's Tale".

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune musical/ comedie a fost desemnat Michael Douglas, pentru „The Kominsky Method”.

Acest serial, produs de Netflix, a câștigat și premiul pentru „cel mai bun serial - comedie/ musical”.

La categoria ”cel mai bun actor într-un serial de televiziune musical/ comedie” au mai concurat actorii Jim Carrey ('Kidding'), Michael Douglas ('The Kominsky Method'), Donald Glover ('Atlanta'), Bill Hader ('Barry'), Sacha Baron Cohen ('Who Is America?').

Acesta este cel de-al 4-lea Glob de Aur câştigat de Michael Douglas.

Starul american a fost recompensat cu acest trofeu pentru interpretările sale din producţiile "Wall Street", în 1988, şi "Behind The Candelabra", în 2014, şi cu premiul onorific Cecil B. DeMille în anul 2004.

În 2018, premiul acestei categorii a fost atribuit actorului Aziz Ansari pentru interpretarea sa din serialul 'Master of None'.

Cel mai bun actor într-un serial dramă a fost câștigat de Richard Madden, pentru „Bodyguard”.

La categoria „cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune - dramă” a fost desemnată câştigătoare Sandra Oh, pentru rolul din „Killing Eve”.

Rachel Brosnahan a fost desemnată „cea mai bună actriţă într-un serial - comedie/ musical”, pentru rolul din „The Marvelous Mrs. Maisel”.

Patricia Arquette a fost premiată la categoria „cea mai bună actriţă într-o miniserie/ film de televiziune”, pentrul rolul din „Escape at Dannemora”.

Darren Criss a fost premiat la categoria „cel mai bun actor într-o miniserie/ film de televiziune”, pentru rolul din „The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”.

Pentru acest trofeu au mai fost nominalizaţi Antonio Banderas („Genius: Picasso”), Daniel Bruhl („The Alienist”), Benedict Cumberbatch („Patrick Melrose”) şi Hugh Grant („A Very English Scandal”).

Producţia „The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” a fost câştigătoare şi la categoria „cea mai bună miniserie/ film de televiziune”.

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie, serial sau film de televiziune a fost ales Ben Whishaw, pentru „A Very English Scandal”.

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie, serial sau film de televiziune a fost desemnată Patricia Clarkson, pentru „Sharp Objects”.

