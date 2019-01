Christian Bale, discurs bizar la Globurile de Aur 2019: ”Mulțumesc, Satana!”

El a fost premiat pentru rolul din ”Vice”, unde l-a interpretat pe politicianul Dick Cheney, fost vicepreședinte al SUA, într-o satiră politică.

”Mulțumesc, Satana, pentru că mi-ai dat inspirație să joc acest rol.” - a spus actorul despre personajul lui Dick Cheney.

Globurile de Aur 2019, LISTA câștigătorilor

La scurt timp după această declarație, reprezentanții Bisericii lui Satan au dat o replică pe Twitter.

”Pentru noi, Satana este un simbol al mândriei, libertății și individualismului, care ne servește cas o proiecție metaforică a întregului nostru potențial. Și cum talentul domnului Bale l-a ajutat să câștige premiul, acest lucru se potrivește. Trăiască Christian (joc de cuvinte, Christian înseamnă și creștin, n.red.) Trăiască Satana!”

To us, Satan is a symbol of pride, liberty and individualism, and it serves as an external metaphorical projection of our highest personal potential. As Mr. Bale's own talent and skill won him the award, this is fitting. Hail Christian! Hail Satan! https://t.co/ILuK8TFZXi