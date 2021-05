Fulgy al Clejanilor, prins de poliție drogat la volan: ''Mama mea ştie că sunt pui de şmecher''

Dan Manole, fiul Vioricăi de la Clejani, a fost prins drogat la volan, noaptea trecută. Agenţii l-au condus pe artistul cunoscut drept Fulgy la sediul Institutului de Medicină Legală pentru recoltare de probe biologice.

A fost aşteptat acolo de părinţi. Incidentul are loc la un an după ce şi fiica celor doi artişti a provocat un accident sub influenţa drogurilor.

Potrivit Cancan.ro, în urma testării cu aparatul Drugtest, agenții care l-au tras pe dreapta pe Fulgy au descoperit că artistul a consumat cannabis.

Întrebat de un jurnalist ce părere crede că va avea Viorica de la Clejani când va afla că a ajuns la INML, în cazul în care testat la substanțe psihoactive ar ieși pozitiv, artistul a avut o ieșire nervoasă: “(…). Mama mea știe că sunt pui de șmecher, că mama mea e șmecheră și tu nu ai haine de stat să mă întrebi tu! Așa că, nu mă mai întreba tu și întreabă-mă ceva normal. Dacă nu, pleacă! Scuze. Deci, v-am lăsat fără cuvinte”.

În dimineața care a urmat nopții în care a fost prins de polițiști conducând sub influența drogurilor, Fulgy a rămas activ pe rețelele de socializare.

Fiul de 23 de ani al Vioricăi de la Clejani a ținut neapărat să își țină fanii la curent cu tot ce se întâmplă cu el, postând o imagine prin care îi anunță că duminică seară va vorbi, în cadrul unei emisiuni difuzată pe postul lui despre tot ce i s-a întâmplat sâmbătă seară.