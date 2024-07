Fiul lui Nicolas Cage a fost arestat. Este șocant ce i-a făcut propriei sale mame

Potrivit unei declarații a Departamentului de Poliție din Los Angeles, tânărul Cage „s-a predat în mod voluntar” autorităților, în urma unui incident din 28 aprilie în care ar fi „lovit două victime de mai multe ori, cauzându-le răni”, scrie CNN.

Cazul a fost prezentat procurorului din Los Angeles luna trecută, iar „două acuzații de atac cu o armă mortală au fost depuse împotriva lui Cage, care au dus la un mandat de arestare și o cauțiune stabilită la 150.000 de dolari”, se arată în comunicat.

Într-o declarație trimisă vineri la CNN, mama lui Weston, Christina Fulton, a spus: „Pe 28 aprilie 2024, în jurul orei 17:30, am primit mesaje urgente de la prietenii fiului meu, Weston Cage, cu privire la starea sa mentală deteriorată, îndemnându-mă să vin în ajutor. Când am ajuns să-l ofer sprijin și să-l consolez, era deja în mijlocul unei furii maniacale. În câteva minute, am fost agresată cu brutalitate și am suferit răni grave”.

”Ca mamă, sunt profund întristată și îngrijorată”

„În ciuda rugăminților mele disperate adresate ofițerilor de poliție care au venit să-l rețină pentru o evaluare a sănătății lui mintale, ofițerii de poliție mi-au refuzat cererea și au neglijat nevoia mea urgentă de asistență medicală”, a continuat Christina Fulton.

„Ca mamă, sunt profund întristată și îngrijorată de criza continuă a sănătății mintale a lui Weston. Este imperativ să primească ajutorul de care are nevoie disperată”.

Weston Cage, un muzician și actor în vârstă de 33 de ani, este copilul cel mai mare al lui Nicolas Cage.

