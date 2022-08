Nicolas Cage, de nerecunoscut. Apariție neașteptată a actorului. FOTO

Se presupune că Nicolas Cage și-a vopsit părul pentru un nou rol, care vine imediat după ce recentul său film, The Unbearable Weight of Massive Talent, a fost un succes uriaș printre fani și critici deopotrivă, conform Daily Mail.

Filmul îi are în distribuție pe Tiffany Haddish, Ike Barinholtz, Sharon Horgan, Neil Patrick Harris și Lily Mo Sheen, fiica lui Kate Beckinsale și Michael Sheen.

Cine este Nicolas Cage

Cage s-a născut în California în 1964, iar pasiunea pentru actorie în timpul unor cursuri de vară organizate de American Conservatory Theatre din San Francisco.

Primele sale roluri au vizat interpretări în comedii dedicate tinerilor, precum ''Fast Times at Ridgemont High'' (1982), în care joacă alături de Sean Penn, urmat de rolul din pelicula ''Valley Girl'' (1983), conform Agerpres.

Prima sa colaborare cu regizorul Francis Ford Coppola a fost pentru filmul ''Rumble Fish'' (1983). Poate primul său rol important într-o dramă a fost cel din "Birdy" (1984), în care interpretează personajul antagonic celui jucat de Matthew Modine. A urmat pelicula ''Peggy Sue Got Married'' (1986) în regia lui Francis Ford Coppola, comedia ''Raising Arizona'' (1987) în regia fraţilor Coen, ''Moonstruck'' (1987), în care joacă alături de interpreta Cher, ''Wild at Heart'' (1990), ''Vampire's Kiss'' (1992) şi comedia ''Honeymood in Vegas'' (1992).

Din 1995, Nicolas Cage a realizat o serie de thrillere de acţiune, printre care se numără ''The Rock'' (1996), ''Con Air'' (1997), ''Face Off'' (1997) în care joacă personajul antagonic celui interpretat de John Travolta, ''Snake Eyes'' (1998) în regia lui Brian De Palma. Joacă alături de Meg Ryan în povestea romantică ''City of Angels''. A revenit la genul filmelor de acţiune cu rolurile din ''8 MM'' şi ''Bringing Out the Dead'' în regia lui Martin Scorsese.

Nicolas Cage a debutat ca regizor cu producţia ''Sonny'', în decembrie 2002, un film independent cu un buget de producţie de 5 milioane de dolari.

În luna martie, actorul Nicolas Cage şi soţia sa, Riko Shibata, au anunțat că aşteaptă primul copil împreună.

Nicolas Cage a mai fost căsătorit cu Patricia Arquette (1995- 2001), Lisa Marie Presley (trei luni în 2002), Alice Kim (2004 -2016) şi cu Erika Koike (martie 2019 - iunie 2019).

