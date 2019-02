David Duchovny, interviu exclusiv. Ce spune "agentul Mulder" despre extratereştri

Actorul David Duchovny, cunoscut în toată lumea pentru rolul unui agent FBI din „Dosarele X", cântă duminică seară în București piese pe care le-a compus chiar el.

Într-un interviu exclusiv acordat Știrilor PRO TV, starul în vârstă de 58 de ani, ne-a spus că are o legătura de suflet cu această parte a Europei, în care se află și țara noastră. Bunicul său era din Kiev și îi poartă numele, care înseamnă „de suflet".

Actor, scriitor, dar şi muzician, David Duchovny se afla în turneu şi a ajuns în România, pentru că fanii să îl poată asculta în concert.

"Am început prin a cânta la chitară, întotdeauna am scris poezii, versuri și am zis că dacă pot să cânt niște acorduri și pot scrie versuri, pot să și cânt”, spune el.

Înaintea spectacolului, artistul a avut o întâlnire cu fanii, a dat autografe şi s-a străduit să înveţe câteva cuvinte în limba romană. A spus, la început „Multumesc” în loc de „Mulţumesc”.

"Fanii români sunt foarte calzi, foarte primitori", declară Duchovny.

Organizatorii concertului său spun că David Duchovny nu a avut solicitări extravagante. A cerut o cameră liniştită, iar la masă, legume, fructe şi peşte. Până să-l audă cântând, mulţi romanii l-au descoperit şi l-au îndrăgit în rolul agentului FBI din serialul "Dosarele X", difuzat în întreaga lume din 1993.

"X Files a fost genul de serial-universal. Cred că oamenii comit crime, grupuri de pământeni comit crime, cum face guvernul american. Dar în extratereștri nu cred"

După succesul din Dosarele X, David Duchovny a fost foarte apreciat şi pentru rolul unui scriitor care are o relaţie complicată cu familia sa, dar şi cu femeile, în serialul "Californication".

Pentru ambele roluri a fost recompensat cu Globul de Aur.

