Film românesc cu vasluieni, prezentat la "Berlinală". Printre spectatori, Marco van Basten

A doua zi a festivalului de film de la Berlin a adus în competiție o comedie western, Damsel, cu Robert Pattison și Mia Wasikowska în rolurile principale.

Mia Wasikowska, 28 de ani, a devenit o favorită a Hollywood-ului după ce a interpretat-o pe Alice în țara minunilor, în filmul din 2010. Aseară, frumusețea ei naturală a fost pusă în evidență de o rochie neagră, elegantă.

Robert Pattison este un veteran al festivalului de la Berlin, unde a aparticipat în 2015 cu 'Life' , și în 2016 cu 'Lost City of Z'. Acum se află în competiția pentru Ursul de aur cu comedia western Damsel, în regia lui Nathan și David Zellner.

Samuel, personajul lui Pattison, pornește într-o aventură dincolo de frontiera americană, cu iubirea vieții sale Penelope, interpretată de Wasikowska. “Da, mereu mă aflu la Berlin în preajma Zile îndrăgostiților. E un pic straniu, dar e convenabil... Mereu sunt surprins că vin atât de mulți oameni aici și sunt atât de entuziaști. Nici nu e așa de frig cum te-ai aștepta să fie.”

Pattison și Wasikowska joacă pentru a doua oară într-un film după 'Maps to the Stars', în 2014. “A fost grozav cât timp am lucrat împreună. Întâlnești mereu atât de mulți oameni pe care nu-i cunoști, așa că un chip familiar e mereu bine venit.”

"Las Herederas", primul film paraguyan prezentat vreodată la Berlinala, în competiția oficială, spune povestea a două femei înstărite care au format un cuplu mai bine de 30 de ani. Însă banii se duc, și una dintre ele ajunge în închisoare, din cauza dificultăților financiare. Emoția a copleșit-o pe una dintre actrițe.

“Este un film foarte important pentru că spune povestea unei femei în vârstă, așa ca mine... Nu pot să vorbesc... Este o poveste adevărată.”

In alta ordine de idei, vineri seară s-a incheiat premiera mondiala a filmului "Fotbal infinit", prezentat de Corneliu Porumboiu in sectiunea Forum a Festivalului. Regizorul pleaca de la ceea ce el insusi numeste "o erezie" - schimbarea regulilor din fotbal, la care viseaza personajul sau: un funcționar din Vaslui.

La premiera a fost invitat și Marco van Basten, fosta vedetă a lui AC Milan, care, în calitate sa actuală de director tehnic la FIFA, militează și el pentru schimbarea regulilor din fotbal.