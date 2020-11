Fiica Bellei Swan din Twilight s-a tranformat într-o tânără superbă. Mazkenzie Foy a împlinit 20 de ani

Mackenzie Foy avea doar 8 ani când a devenit cunoscută în lumea întreagă, datorită rolului lui Renesmee Cullen din Twilight Saga: Breaking Dawn – Partea a II-a. Marți, actrița împlinește 20 de ani.

Mackenzie Foy s-a născut pe 10 noiembrie 2000, în Los Angeles. Părinții ei nu au avut o legătură cu lumea cinematografică. Tatăl era șofer de camion, iar mama casnică.

Din copilărie, fata s-a remarcat cu o frumusețe angelică și a debutat ca model la vârsta de 3 ani, iar la 9 ani făcea deja primii pași spre Hollywood.

La 20 de ani, Mackenzie se bucură deja de 18 apariții în filme, potrivit imdb.com. Pe lângă rolul din Twilight, actrița s-a făcut remarcată în producția Interstellar, unde joacă alături de Matthew McConaughey, interpretând rolul lui Murph, fiica exploratorului Cooper. Pentru prestația din acest film, în 2015, Mackenzie a câștigat Premiul Saturn, pentru „Cel mai bun actor tânăr”. Distincția se acordă în fiecare an de către organizația ”Academy of Science Fiction, Fantasy, and Horror Films”.

În prezent, Mackenzie Foy a încheiat filmările la filmul ”Black Beauty” (2020), o poveste despre un cal sălbatic și o adolescentă, între care se leagă o prietenie pe viață. În această producție, tânăra joacă alături de celebra actriță Kate Winslet.

