Festivalul de la Veneția debutează cu controverse generate de Roman Polanski

Controversele însoțesc festivalul de film, care începe miercuri, la Veneția. Unul dintre cele mai așteptate filme, este „J'acusse", al lui Roman Polanski.

Însă sunt voci care critică prezenţa în competiţia oficială a unei pelicule regizate de cineastul condamnat în Statele Unite pentru agresiune sexuală asupra unei minore, în anii '70. De asemenea, organizatorii sunt criticaţi şi pentru că din 21 de filme aflate în cursa pentru Leul de Aur, doar două sunt regizate de femei.

Veneția a întins covorul roșu pentru 11 zile de cinema ales și multă strălucire. Festivalul se deschide cu proiecţia filmului Adevărul, în regia cineastului nipon Kore-eda Hirokazu, laureat cu Plame d'Or la Cannes, anul trecut. În Adevărul, Catherine Deneuve joacă rolul unui star al cinematografiei franceze care ajunge în conflict cu fiica ei, interpretata de Juliette Binoche. În rolul ginerelui este Ethan Hawke.

În zilele următoare, parada vedetelor va continua la Lido cu Brad Pitt, Meryl Streep, Scarlett Johansson, Johnny Depp, Penelope Cruz și Antonio Banderas

Unul dintre capetele de afiş la cea de a 76-a ediţie a festivalului de la Veneţia este producţia "J'accuse", în regia Ronam Polanski. Cineastul de origine poloneză are de ispăşit, în Statele Unite, o condamnare pentru agresiune sexuală asupra unei adolescente în anii '70. Iar Academia americană de film l-a exclus din rândurile sale.

Citește și Spectaculoase care alegorice la Carnavalul Florilor. Mii de turiști au venit la festival

Filmul cu care este prezent la Veneţia regizorul - ajuns la vârsta de 86 de ani - reia subiectul faimoasei Afaceri Dreyfuss, care a făcut vâlvă în Franţa secolului al 19-lea, când un ofiţer de origine evreiască a fost acuzat pe nedrept de trădare.

Alberto Barbera, director artistic al Festivalului de la Veneţia: "Să fie limpede: când am văzut J'accuse am fost convins că este un excelent film al unuia dintre ultimii maeştri ai cinematografului european. Nu am niciun dubiu în privința includerii acestui film în competiție. Nu sunt judecător. Nu mă aflu în poziţia de a decide dacă este drept sau nu de a-l trimite pe Polanski la închisoare. Sunt critic de film."

Directorul artistic al festivalului le-a dat replica şi celor nemultumnit ca în competiţia oficială sunt numai două filme regizate de femei.

Alberto Barbera, director artistic al Festivalului de la Veneţia: "Anul acesta am avut aproape 2.000 de propuneri. 23 la sută dintre acestea au fost filme regizate de femei. 25 la sută dintre filmele aflate pe agenda festivalului sunt produse şi semnate de către femei. Este adevărat că avem doar două filme în competiţia oficială, dar este o chestiune de... cum să vă spun? Este vorba de calitatea filmului în sine. Singurul criteriu pe care îl folosim în selectarea unui film este calitatea acestuia."

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!