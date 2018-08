Festivalul de la Veneția, acuzat de discriminare. Dezvăluirile făcute de actrița Emma Stone

Pro TV

Festivalul de la Veneţia este acuzat de discriminare pentru că are în competiţie un singur film regizat de o femeie. În acelaşi timp, o peliculă despre trei femei a atras aprecieri în lagună, iar criticii vorbesc deja despre Oscaruri.

Emma Stone a făcut senzaţie pe covorul roşu cu o rochie diafană bej, cu broderii şi aplicaţii metalice, lungă până în pământ, dar despicată în faţă şi cu un decolteu adânc. Actriţa a ajuns la Veneţia pentru premieră peliculei „The Favourite", regizată de Yorgos Lanthimos.

Filmul, un cocktail efervescent de dragoste, putere şi ambiţie la curtea reginei Anne, a stârnit hohote de râs. Emma Stone şi Rachel Weisz joacă rolul a două verişoare nobile care se luptă pentru a fi favoritele reginei, interpretată de Olivia Colman.

Criticii prevăd deja nominalizări la Oscar pentru cele trei actriţe care dau viaţă celor mai puternice femei din Anglia secolului al XVIII-lea. La conferinţa de presă nu au existat subiecte tabu.

Olivia Colman, actriţă: „Credem că noi am inventat sexul, dar nu-i aşa, există de foarte mult timp. Şi a fost foarte amuzant să fac dragoste cu Emma Stone."

Emma Stone, actriţă: „Şi mie mi-a plăcut să fac dragoste cu tine."

Emma Stone a explicat că, înainte de filmări, întreaga distribuţie a luat parte la câteva săptămâni de repetiţii neconvenţionale.

Emma Stone, actriţă: „Am făcut o mulţime de chestii trăsnite şi am învăţat să nu fim jenaţi unii în faţa altora şi să ne bazăm unii pe alţii, aşa că, la momentul când am început să filmăm, ne simţeam toţi foarte apropiaţi şi relaxaţi. Aşa că, atunci când a trebuit să fac dragoste cu Olivia, am fost foarte relaxată."

Despre femei este şi pelicula „Roma” a lui Alfonso Cuaron. Proiectat în competiţie, filmul prezintă un an din viaţa unei familii mexicane în anii '70 şi este inspirat de figurile feminine puternice din copilăria regizorului.

Tot în cadrul competiţiei a fost prezentat joi seară „The Mountain", un film în care Jeff Goldblum joacă rolul unui medic american care testează efectele lobotomiei. Regizată de Rick Alverson, pelicula îi mai are în distribuţie pe Tye Sheridan şi Hannah Gross.

