Festivalul de Film de la Veneția. Celebritățile au făcut spectacol pe covorul roșu | GALERIE FOTO

Printre actrițele întâmpinate cu urale se numără și Penelope Cruz, care a venit pentru premiera celui mai recent film al ei, aflat în lupta pentru Leul de Aur.

Penelope Cruz a fost primită cu mult entuziasm de fanii care au așteptat-o cu pancarte cu mesaje emoționante sau chiar amuzante. "Am dormit aici pentru tine" - i-a scris cineva vedetei. Actrița, premiata cu Oscar, este protagonista peliculei italiene "L'immensità", aflată în cursa pentru Leul de Aur, la ediția din acest an a festivalului de la Veneția.

Acțiunea filmului L'immensita, în regia lui Emanuele Crialese, se petrece în Roma anilor '70, iar Penelope Cruz o interpretează pe Clara - o mamă care se vede nevoita să rămână într-un mariaj nefericit, de dragul copiilor.

Penelope Cruz: Da, am jucat rolul de mamă de atâtea ori, chiar și când eram foarte tânără, chiar și cu Pedro (Almodovar), am făcut șapte filme și în cinci dintre ele sunt mamă. Și el m-a văzut mereu ca pe o mamă. Şi cred că nu este o coincidență. Am un instinct matern foarte puternic și sunt cu adevărat fascinată de ceea ce se întâmplă în interiorul oricărei familii.

Printre starurile care ajuns în weekend la Festivalul de Film de la Veneția se numără si Sigourney Weaver, Patricia Clarkson și tânăra actriță Mia Goth - care și-a făcut debutul pe marele ecran când avea doar 16 ani, într-unul dintre filmele lui Lars von Trier.

N-a trecut neobservat nici actorul Timothée Chalamet. Acesta a atras toate privirile la premiera filmului "Bones and All", cu o ținută extravagantă - un top roșu, lucios, cu spatele gol.

Festivalul de la Veneția continuă luni cu noi premiere. În total, în competiția oficială, sunt 23 de lungmetraje.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 05-09-2022 07:59