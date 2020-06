Femeia cu cele mai lungi unghii din lume a povestit cum a rămas fără ele: „Am început să plâng, mi-am pierdut identitatea”

Femeia care a intrat în Cartea Recordurilor cu cele mai lungi unghii din lume a povestit cum a rămas fără ele.

Lee Redmond, femeia care a intrat în Cartea Recordurilor cu cele mai lungi unghii din lume, a povesit cum le-a pierdut după ce a fost implicată într-un grav accident rutier, transmite Mirror.

Potrivit spuselor sale, mașina în care se afla a intrat în plin în alte trei vehicule și în urma impactului a fost aruncată pe șosea. Tot atunci, unghiile ei au fost smulse.

„Primul lucru pe care l-am observat a fost o unghie și am început să plâng. A trebuit să accept doar că nu puteam schimba nimic. Lucrul care m-a deranjat a fost că aceea era identitatea mea. Am simțit că am pierdut o parte din asta”, a spus ea.

Ea a mai povestit că după accident, a început să adune resturile rămase din unghii pentru a le păstra într-o pungă.

Lee Redmond nu își mai tăiase unghiile din anul 1979. Ea a mai adăugat că le îngrijea cu multă atenție pentru a rezista. De asemenea, a povestit momentele dificile prin care a trecut din cauza lungimii acestora.