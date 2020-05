Captură de droguri record în Asia: 200 de milioane de pastile de metamfetamină

Captura anunțată luni a fost rezultatul unei operațiuni de trei luni concentrată în satul Lwe Kham din nord-estul Myanmar, în urma căreia 33 de persoane au fost arestate, conform CNN.

Jeremy Douglas, coordonatorul regional al Biroului pentru Droguri și Infracțiuni al ONU, a declarat că această captură „bate orice record”.

Pe lângă cele aproape 200 de milioane de pastile de metamfetamină, autoritățile au confiscat peste 500 de kilograme de metamfetamină praf și 35,5 tone cubice de chimicale utilizate în prelucrarea drogurilor.

De asemenea, autoritățile au descoperit și 3,750 de litri de metilfentanil, o substanță chimică extrem de periculoasă folosită pentru fabricarea de opioide sintetice.

Experții au avertizat că producătorii de droguri din Asia ar putea ajunge să aprovizioneze consumatorii de opioide, cum ar fi heroina, cu opioide sintetice fabricate să imite structura drogurilor pe bază de mac.

Aceste droguri sintetice sunt mult mai periculoase deoarece sunt extrem de potente, ceea ce înseamnă că riscul de supradoză în rândul consumatorilor va crește, mai ales în cazul în care aceștia nu știu ce consumă.

Asemenea droguri sunt deja pe piață în capitala Thailandei, Bangkok. În luna septembrie, trei persoane au murit în urma unei supradoze, deoarece în loc de heroină au ingerat opioide sintetice.

Douglas a declarat că toată cantinatea de droguri capturată luni ar fi putut înlocui toată heroina consumată în regiune timp de un an.

Explozia de metamfetamine din Asia reprezintă una dintre cele mai mari crize de droguri din lume în acest moment. Cantitatea enormă de droguri sintetice este fabricată în zona Thailandei, Laos și Myanmar.

Conform agenției antidrog a ONU, doar piața de metamfetamine din zonă se ridică la peste 61,4 miliarde de dolari pe an.

