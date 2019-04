Eveniment caritabil pentru MagiCAMP. Expoziție de fotografii și concerte cu EMIL și Orkid

@trupaEMIL

Asociația Stage Photo organizează vineri, 10 mai, începând cu orele 19:00, evenimentul caritabil „Stage Moments - by ASP”.

Evenimentul va avea loc în Club Quantic și va debuta cu vernisajul unei expoziții de fotografie, urmat de două concerte acustice susținute de trupele E.M.I.L. și Orkid.

Prin acest proiect, Asociația Stage Photo își propune să demareze o acțiune caritabilă în vederea strângerii de fonduri suplimentare, pentru a susține cauza începută de MagiCAMP, o comunitate vibrantă formată din voluntari și oameni care gândesc și simt la fel și lucrează împreună pentru a avea un impact semnificativ în viețile copiilor și familiilor lor.

Asociația Stage Photo a selectat 50 dintre cele mai valoroase fotografii de concert realizate de către membrii săi, pentru a fi expuse în cadrul unei expoziții cu vânzare, pornind de la o donație minimă sugerată.

Sumele vor fi donate în totalitate comunității MagiCAMP.

Trupa Orkid este un trio de ”shoegazeri” nervoși din București. care își definesc stilul ca fiind ”post-traumatic blues”.

Pentru ei este definitorie afecțiunea și respectul pentru balene, orci și tot felul de alte bestii marine, terestre și extraterestre.

Înființată în anul 2000, E.M.I.L. este una dintre cele mai longevive și mai cunoscute trupe din România.

Cu puternice rădăcini în punk, sound-ul lor a evoluat în ultimii ani în direcții alternative rock și post-hardcore.

Despre MagiCAMP: "Magic is something YOU make!" - acesta este crezul nostru la MagiCAMP. Suntem o comunitate de OAMENI BUNI care își unesc forțele pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer și pe familiile lor.

Suntem mai mult decât o echipă, suntem o familie și ne place să folosim orice context pentru a ne conecta unii cu ceilalți.”

Asociația Stage Photo este un ONG tânăr, care se dorește a fi ”un catalizator în crearea unei comunități dedicate fotografilor care au afinități cu artele spectacolului”.

Asociația urmărește derularea unor proiecte de nișă, menite să valorifice vizual un potențial insuficient exploatat, precum și susținerea pasiunii pentru fotografie a membrilor săi, reprezentarea și organizarea de acțiuni și evenimente civice, expoziții de fotografie și publicarea de materiale dedicate fotografiei.

Pentru membrii Asociației Stage Photo, muzica reprezintă mai mult decât sunet: ”Muzica unește. Muzica aduce clipe. Muzica aduce viață. Muzica vindecă. Muzica inspiră. Pe noi ne-a inspirat să facem la rândul nostru tot ce face muzica pentru noi.”, spun membrii acestei asociații.

