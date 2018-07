Electric Castle 2018. Ce spune artistul JP Cooper despre România

La Electric Castle a plouat doar cu bună dispoziţie în a doua noapte de festival.

Vremea capricioasă nu le-a mai dat bătăi de cap celor aproape 40.000 de petrecăreţi care au dansat până în zori.

Sub o ploaie de lumini, petrecăreţii au dansat fără oprire azi-noapte în curtea Castelului Banffy din Bonţida.

Pe scenă principală a urcat şi britanicul JP Cooper, spre încântarea publicului.

Într-un interviu acordat Ştirilor PRO TV, artistul a recunoscut că nu a auzit foarte multe lucruri despre România înainte de a veni la festival.

JP Cooper: "Prietenii mi-au povestit despre vampiri şi femei frumoase. Şi am auzit că aveţi vinuri bune. Despre albumul de acum: sunt multe piese şi poveşti despre copilăria mea, relaţiile mele cu familia, cu fiul meu, cu tatăl meu."

Petrecerea a fost animată şi de suedezele de la Icona Pop.

Reporter: "Părul tău e verde, de ce e verde?”

Tânără: “E electric. Am pus special pentru Electric.”

Reporter: “Cum te simţi în seara asta?”

Tânără: “Super bine.”

Reporter: “Îţi plac fetele de la Icona Pop?”

Tânără: “Foarte mult abia am aşteptat să le văd."

Turist străin: "Am făcut aproximativ 14-16 ore să ajungem aici, nu am mai fost la acest festival, dar este unul dintre cele mai bune la care am fost. Pot să tot repet: epic, epic, epic. Totul e epic aici."

Printre tinerii dornici de distracţie pe ritmuri electrizante..."s-a pierdut" şi Moş Crăciun.

Reporter: "A venit şi Moş Crăciun?”

Tânără: “Normal, tot timpul să aducă ploaie, fără ploaie nu se poate şi am adus şi un unicorn să ne ţină de noroc pentru la anul."

Tânără: "E o experienţă foarte faina chiar dacă plouă, dar asta e tot farmecul. Parcă e fantastic, magic, te duce în altă lume."

Vineri seara sunt aşteptaţi la festival Omul cu Şobolani, Dub Pistols şi Mura Masa.

