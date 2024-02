„Oppenheimer” a câştigat cel mai râvnit premiu la gala Screen Actors Guild

Filmul Oppenheimer al lui Christopher Nolan, care a obţinut deja premii importante la Globurile de Aur, Critics Choice Awards, DGA Awards şi la premiile britanice BAFTA, era marele favorit pentru a câştiga cel mai prestigios premiu al SAG: „Cea mai bună distribuţie”.

În ultimii ani, Parasite (2020), CODA (2022) şi Everything Everywhere All At Once (2023) au câştigat premiile Oscar pentru „cel mai bun film”.

Oppenheimer, drama epică despre părintele bombei atomice, a câştigat sâmbătă şi premiul „cel mai bun actor” pentru Cillian Murphy, care îl interpretează pe regele oamenilor de ştiinţă, şi „cel mai bun actor în rol secundar” pentru Robert Downey Jr, care îl interpretează pe rivalul său acerb.

„Vă mulţumesc pentru că m-aţi invitat să joc un rol real în realizarea acestui film înspăimântător de important”, a declarat actorul Kenneth Branagh, în numele distribuţiei din „Oppenheimer”.

Actorul a reamintit, de asemenea, că echipa de filmare a părăsit premiera londoneză a filmului la jumătatea lunii iulie, în semn de solidaritate cu mişcarea, care urma să intre în grevă.

„Am plecat de pe covorul roşu şi nu am văzut filmul în acea seară. Am luat cu plăcere drumul solidarităţii cu voi”, a spus el.

