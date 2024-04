Filmele săptămânii pe VOYO! Trei filme de calitate pe care nu trebuie să le ratezi

Prima săptămână este despre acțiune, comedie, dar și science fiction. Iată filmele pe care nu trebuie să le ratezi!

The Protégé

Pelicula „The Protégé”, lansată în 2021, spune povestea Annei, o femeie care a fost salvată când era copil de către legendarul asasin Moody. Când cel din urmă este ucis într-un mod brutal, Anna jură să se răzbune pe criminal.

How to be a latin lover

Apărut în 2017, filmul „How to be a latin lover” prezintă cazul unui bărbat părăsit după 25 de ani de căsnicie și care își făcuse o carieră de a seduce femei mai în vârstă și bogate, dar care ajunge să locuiască cu sora sa.

Valerian and the city of a thousand planets

Un SF lansat tot în 2017, „Valerian and the city of a thousand planets” urmărește aventurile unor agenți speciali din viitorul îndepărtat, ce încearcă să salveze Alpha, o stație spațială imensă ce este amenințată de o forță malefică.

