S-au anunțat primii speakeri internaționali de la GPeC SUMMIT 20-21 Mai

De 19 ani, GPeC este considerată cea mai importantă serie de evenimente E-Commerce & Digital Marketing din Europa Centrală și de Est, cu 7 evenimente majore în fiecare an. Pentru ediția GPeC SUMMIT din 20-21 Mai București, organizatorii au anunțat speakerii internaționali, iar înscrierile cu cel mai mic preț se încheie pe 12 aprilie 2024.

Unii dintre cei mai buni specialiști în Digital la nivel mondial vin la GPeC SUMMIT în București

Avinash Kaushik (USA) este Digital Marketing Evangelist pentru Google, Co-Founder și Chief Education Officer la Market Motive, fiind considerat o autoritate în domeniul Web Analytics. Este, de asemenea, autorul a două cărți bestseller: Web Analytics: An Hour a Day și Web Analytics 2.0.

Despre Avinash și cărțile sale sunt doar cuvinte de laudă de la autori și gânditori globali:

Seth Godin: “Analytics is vitally important, and no one explains it more elegantly, more simply, or more powerfully than Avinash Kaushik.”

Dan Ariely: “Lots of companies have spent lots of time and money collecting data—and sadly do little with it. In Web Analytics 2.0, Avinash Kaushik helps us grasp the importance of this underused resource and shows us how to make the most of online data and experimentation.”

Guy Kawasaki: “Kaushik takes the witchcraft out of analytics. If venture capitalists read this book, they would fire half of the CEOs that they’ve funded.”

Jessica Best (USA) are peste 15 ani de experiență în E-Mail Marketing, CRM și în marketing bazat pe date.

În 2016, a fost inclusă de Search Engine Journal în Top 50 Awesome Marketing Women To Follow. În 2017, Kansas City Data-Driven Marketing Association i-a oferit distincția de Direct Marketer of The Year. În 2018, a fost nominalizată în categoria 40 Under 40 a revistei DMNews, onorându-i pe cei mai buni marketeri din industrie sub 40 de ani.

Michael Aagaard (Denmark) este unul dintre cei mai entuziaști oameni din industria CRO (Conversion Rate Optimization), lucrând în domeniu încă din 2008.

Din postura de consultant a ajutat multe companii din întreaga lume (inclusiv Unbounce pentru care a lucrat timp de 3 ani) să își crească rata de conversie și să optimizeze UX, bazându-se exclusiv pe cercetare, date și psihologia consumatorului.

David Mannheim (UK) a fondat primul său business – User Conversion – la 28 de ani, companie care a fost achiziționată de BrainLabs. Este autorul cărții The Person in Personalisation și fondatorul Made With Intent, o platformă care îi ajută pe retaileri să înțeleagă intenția vizitatorilor site-ului și să se axeze pe prioritizarea și target-area segmentelor de audiență cu cel mai mare potențial de conversie.

Dale Bertrand (USA) este expert în SEO & AI și președintele Fire & Spark. După ce a observat că majoritatea specialiștilor SEO se bazează doar pe optimizări tehnice, Dale a creat metodologia revoluționară Authority First SEO, care s-a dovedit că dublează – sau chiar triplează – veniturile organice pentru companiile cu o misiune convingătoare, produse superioare sau poveste unică de brand.

Ce te așteaptă la GPeC SUMMIT 20-21 Mai

20 Mai, BT Stup, București - Cursuri Intensive & Workshops pe cele mai importante subiecte de E-Commerce și Digital Marketing, susținute de unii dintre cei mai buni traineri;

21 Mai, Teatrul Național București - Conferința GPeC: 1 zi întreagă de conferință despre tot ce e actual în E-Commerce și Marketing Online, alături de experți consacrați internaționali și români și 800+ participanți C-Level;

21 Mai, Teatrul Național București - GPeC Expo: În paralel cu Conferința GPeC, are loc GPeC Expo - locul în care furnizorii de servicii e-commerce își pot prezenta soluțiile în fața magazinelor online și pot obține lead-uri de la acestea;

21 Mai, Aria TNB - GPeC Networking Party: Seara de 21 Mai aduce socializare, zâmbete și bucuria (re)întâlnirii cu elita pieței Digital: 200+ reprezentanți C Level ai celor mai importante companii de profil;

În ambele zile de GPeC SUMMIT sunt pauze dedicate de cafea și networking.

Înscrierile la GPeC SUMMIIT și toate detaliile despre eveniment sunt disponibile pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-mai/

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 02-04-2024 17:55



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.