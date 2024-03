VOYO integrează posturile TV românești must-carry. Platforma online va oferi acces la zeci de canale de televiziune

Pe lângă librăria impresionantă de filme și seriale, show-uri care pot fi văzute înainte de difuzarea la TV, competiții sportive și documentare, VOYO va integra posturi TV românești în regim must carry.

Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat solicitarea companiei PRO TV de a le oferi abonaților VOYO acces la o gamă largă de programe TV, incluzând televiziuni generaliste, de știri, muzicale și tematice.

“Ca obicei de consum, abonații VOYO vor să vadă oriunde, la orice oră, la doar un click distanță, programele preferate, iar noi ne dorim să extindem oferta de conținut prin includerea canalelor TV românești must carry. În 2024, vrem ca abonații VOYO să aibă acces la zeci de canale liniare – fie că vorbim de posturile PRO, fie că sunt alte stații generaliste, de știri sau muzicale” a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

”Integrarea posturilor de televiziune must carry în platforma VOYO este un proiect la care lucrăm de ceva timp. Mă bucură decizia Consiliului Național al Audiovizualului, care a acceptat acest pas atât de important. Trăim în era digitală, abonații noștri vor să aibă acces instant la programele preferate, iar această extindere a serviciilor VOYO vine ca o completare a modului în care ei consumă conținut. Vreau să le mulțumesc colegilor din televiziunile must carry care au fost deschiși să ne susțină în această inițiativă”, a spus Florin Turcilă, Head of Carriage Sales & Distribution PRO TV.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: