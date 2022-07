Documentarul "Johnny Depp vs. Amber Heard - De la dragoste la urÄƒ" poate fi urmÄƒrit pe VOYO

StirilePROTV

Exclusiv pe VOYO, documentarul Johnny Depp vs. Amber Heard - De la dragoste la ură este disponibil în România.

Relația tumultoasă a celor doi actori a culminat cu un divorț costisitor, care s-a regăsit în paginile tuturor publicațiilor și a fost intens mediatizat pe toate platformele din întreaga lume. Producția prezintă fiecare perspectivă și modul în care s-a degradat relația celor doi.

Cele mai urmarite productii din lume se vad pe VOYO

Serialul Schitt’s Creek prezintă povestea magnatului Johnny Rose și a familiei lui. Loviți de faliment, aceștia sunt forțați să părăsească viața îndestulată și plină de răsfăț, pentru a se regrupa și a încerca să-și reclădească imperiul în Schitt’s Creek, o suburbie a unui mic oraș pe care îl cumpăraseră în glumă. Primul sezon al serialul care a fost premiat de 47 de ori la gale internaționale importante de film, a avut 119 nominalizări și a primit 9 premii Emmy, se vede în luna iulie pe VOYO.

Tot în iulie, abonații VOYO pot urmări, în exclusivitate, Survivor USA, formatul fenomen, care a avut în fiecare ediție milioane de urmăritori și a doborât recorduri de audiență. În plus, vara aceasta toate sezoanele celui mai iubit serial de comedie din România, Las Fierbinți, episoade exclusive din Lecții de viață, toate galele UFC și filme de referință românești și internaționale sunt disponibile la un click distanță. Duminică, 3 iulie, la ora 05:00, VOYO va fi transmite, în direct, gala UFC 276 main event: Israel Adesanya vs Jared Cannonier și co-main event: Alexander Volkanovski vs. Max Holloway.

VOYO – Let’s VOYO!