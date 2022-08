Cum au fost surprinși Jennifer Lopez și Ben Affleck când s-au întors din luna de miere | GALERIE FOTO

Cei doi au fost surprinși de paparazzi în momentul în care au coborât din avionul lor privat, purtând outfituri în culoriile bej și gri, informează Daily Mail.

Cuplul cunoscut sub numele de „Bennifer” închiriază în prezent conacul lui James Packer, în valoare de 60 de milioane de dolari, în Beverly Hills, în timp ce proprietatea Bel-Air, cu șapte dormitoare, de 28 de milioane de dolari, este remodelată în anul următor, potrivit TMZ.

După ce au mers în Las Vegas pe 17 iulie, Jennifer și Ben s-au căsătorit din nou pe 20 august cu o nuntă de 400.000 de dolari la proprietatea de 8,9 milioane de dolari și 87 de acri din Hampton Island Preserve din Georgia.

Jay Shetty a oficiat nunta îmbrăcat în Ralph Lauren, la care au participat prietenul lui Affleck, Matt Damon, regizorul Kevin Smith, actorul Jason Mewes și agentul Patrick Whitesell.

Unul dintre cei 135 de invitați ai cuplului a difuzat un videoclip în care Lopez dedică o serenată cineastului de două ori câștigător al Oscarului cu o melodie numită aparent „Can't Get Enough”, pe care TMZ a publicat-o vinerea trecută.

Jennifer Lopez a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care condamnă filmulețul postat de „intrus”.

„Acesta a fost luat fără permisiune. Punct. Și oricine a făcut-o a profitat de momentul nostru privat”, a scris Jennifer într-un comentariu pe Instagram distribuit de utilizatorul @jlow0rld sâmbătă.

„Nu știu de unde îl luați cu toții pentru că am cerut tuturor să nu împărtășească nimic din nunta noastră. Aceasta este alegerea noastră de a împărtăși. Tot ceea ce pun în privat este „OnTheJLO” și este pentru a le împărtăși cu fanilor mei. Ceea ce voi face când voi fi gata. Acesta a fost furat fără acordul nostru și vândut pentru bani. Vă mulțumesc pentru grijă, vă iubesc băieți”, a mai scris artista.

Jennifer Lopez Slams Wedding Attendee Who 'Sold' Private Video from Ceremony: 'This Was Stolen' pic.twitter.com/V4oY2v82Wa