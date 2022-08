Cum a arătat rochia de mireasă a lui Jennifer Lopez, la a doua nuntă cu Ben Affleck. GALERIE FOTO

Cei doi ar fi organizat o „ceremonie intimă pentru familie și prieteni”, potrivit Hello Magazine, pe moșia Riceboro din Georgia.

Evenimentul a avut loc sâmbătă la proprietatea de 352.077 m2, în valoare de opt milioane de dolari.

Cuplul a început pregătirile vineri, în cadrul cărora a efectuat repetiții și a organizat o cină. După ceremonia de sâmbătă, cei doi vor încheia evenimentul cu un grătar și un picnic duminică.

Mireasa a purtat o rochie de mireasă personalizată Ralph Lauren, realizată în Italia.

Jennifer Lopez and Ben Affleck with family at their wedding pic.twitter.com/CMd9yC4XGJ