Cum arată Kristin Davis, actriţa din „Sex and the city”, la 59 de ani, după ce și-a dizolvat acidul hialuronic din față. FOTO

Postarea vine la aproape un an după ce vedeta în vârstă de 59 de ani a recunoscut că și-a dizolvat acidul hialuronic din față pentru că a fost rănită de criticile dure adresate de fani cu privire la faptul că avea o față mai „pufoasă”, potrivit Daily Mail.

În fotografia postată recent, vedeta din Sex And The City parea mai tânără și mai frumoasă ca niciodată, în timp ce se bucura de vacanța binemeritată.

Instagram

Suvițele lungi și buclate ale lui Kristin îi cădeau pe umăr în timp ce purta o cămașă piersicie. Fanii i-au lăsat o serie de comentarii pozitive.

„Doamne. Ești o zeiță”, a scris unul dintre fani

Fața actriței părea mai subțire și mult mai puțin umflată decât în trecut. Kristin a vorbit despre reacțiile negative pe care le-a primit pentru că a folosit acid hialuronic și a recunoscut că acest lucru a făcut-o să plângă.

„Deși mi-am divzolvat acidul, tot am mai fost ridiculizată o lungă perioadă de timp. Am plâns foarte mult din cauza asta. Este stresant”, a declarat ea pentru The Telegraph vara trecută.

Vedeta a recunoscut, de asemenea, că și-a injectat buzele, dar rezultatele nu au fost cele la care se aștepta.

