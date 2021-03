CRS All-Stars, un proiect cu muzicieni din trupe românești, a lansat varianta ”metal” a piesei ”A Hard Day's Night”

Mai mulți muzicieni din rock-ul românesc, reuniți sub formula CRS All-Stars au lansat o variantă ”metal” a faimoasei piese ”A Hard Day's Night” semnată de The Beatles.

CRS înseamnă studioul de înregistrări Corvin Recording Studio din Cluj-Napoca, iar Nimrod Szedlacsek (chitarist și membru fondator a trupei Altar) este unul dintre deținătorii acestui studio.

Potrivit unui comunicat, printre trupele care au trecut pragul CRS se numără FronT, Zarcov, The Six Martini, Desperado, Funk'e Fetish, Sky Swallows Challenger, dar și nume consacrate precum cântăreața de jazz Teodora Enache, Jared Falk de la Drumeo și vocalistul Răzvan Pașca.

Pentru CRS All-Stars, Corvin Recording Studio a colaborat cu mai multe nume din muzica clujeană și nu numai! Astfel, proiectul are în componență 4 vocaliști: Răzvan Usineviciu, Octa Băieș, Mano Botond Ráduly și Dudu Isabel.

-► Răzvan Usineviciu, fost vocalist al trupei Times of Need are la curent un proiect personal numit Răzvan's Sessions cu care interpretează într-o variantă hard rock piese cunoscute precum „I Don't Wanna Stop” de la Ozzy Osbourne, „Sharp Dressed Man” de la ZZ Top sau „The Bible or the Gun” de la Blues Saraceno.

-► Octa Băieș este solistul vocal al trupei Hazard din Cluj-Napoca, unde activează de la începuturile formației de mai bine de 20 de ani. Abordând de-a lungul timpului atât compoziții proprii dintre cele mai diverse cât și coveruri, trupa Hazard este un staple al formațiilor de evenimente autohtone. Octavian a mai colaborat și cu nume precum C.A.S.H., Camelot, Hangover și cu alte proiecte muzicale.

-► Mano Botond Ráduly, semifinalist al emisiunii Vocea României din 2017. Mano a dat dovadă de momente inedite în cadrul concursului, alegând să interpreteze piese pline de energie precum „I Am The Fire” de la Halestorm dar și șlagăre rock precum „House Of The Rising Sun” de la The Animals sau „In My Defence” de la Freddie Mercury.

-► Dudu Isabel, un personaj care nu mai are nevoie de prezentare pe scena muzicală clujeană. Dudu a participat și el la emisiunile Vocea României și Românii au Talent în 2013 și 2018 respectiv unde a interpretat piese precum „Jump” de la Van Halen și „Sweet Dreams (Are Made Of This)” în varianta lui Marilyn Manson. Dudu Isabel l-a interpretat din nou pe Marilyn Manson în cadrul proiectului Marilyn Manson Superstar, a activat într-un proiect tribut Ronnie James Dio numit HUNGRY FOR HEAVEN și în faimosul proiect Speak Floyd care este un tribut adus legendarei formații engleze, Pink Floyd. Cu toate acestea, proiectul de suflet al lui Dudu Isabel rămâne trupa Seven din Cluj-Napoca.

CRS All-Stars are în componență și instrumentiști cu realizări importante, la chitară fiind chiar inițiatorul proiectului, Nimrod Szedlacsek. Membru fondator al trupei Altar, Nimrod a activat în formație între anii 1991 - 1999 ca și chitarist.

Mai apoi, Nimrod a activat și în trupele Shekinah, 4motion, Nimrod's Weapon și Masterpiece. În anul 2014, Nimrod a pus bazele Corvin Recording Studio, unde este producător muzical și inginer de sunet.

De asemenea, la chitară bas este Lorand „Lori” Czibere, basistul formației de grunge și alternative metal Riot Monk în care este membru din 2015 și cu care are la activ două EP-uri („EP1” și „430294”) și un LP („AER”).

Împreună cu trupa Riot Monk, Lori a împărțit scena cu americanii de la Black Stone Cherry și Crazy Town, dar și cu trupe românești de notorietate precut Phoenix Transsylvania, Vița de Vie sau Dirty Shirt. Cu Riot Monk, Lori a lansat piese precum „Be Pălincă”, „Orișicui” sau „Contează”.

La tobe, în proiectul CRS All-Stars, este Julia Kocsis, una dintre cele mai cunoscute femei toboșar din țară.

Julia a fost membră a numeroase trupe, unde a ținut ritmul și cu care a ajuns să susțină concerte în toată țara: Blood Print, Band For Rent, FronT, The Different Class și Relative.

Pe lângă trupele de rock și metal, Julia a făcut parte și din proiectul ”100 Pentru România”, unde a cântat cu nume precum Adrian Despot, Cornel Ilie, Călin Goia, Flavius Buzilă, Mircea Baniciu, Cristi Minculescu, Florin Grigoraș, dar și Dan Bittman și Roman Iagupov (Zdob și Zdub).

Julia a făcut parte și din evenimentul ”Queen Classics by Vlad Maistorovici” din 2019, unde a interpretat piese faimoase din repertoriul trupei Queen ca și solistă a orchestrei de coarde a Filarmonicii Paul Constantinescu - Ploiești la secția percuție/tobe.