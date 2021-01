Trupa RoadkillSoda a lansat videoclipul piesei ”As Black as My Lungs”

Trupa românească de stoner-rock RoadkillSoda a lansat videoclipul piesei ”As Black as My Lungs’’, single extras de pe cel mai recent album al formației, ‘’Pandamonium Sessions Vol. 1’’.

‘’Pandamonium Sessions Vol. 1’’ reprezintă o colecție de 5 piese RoadkillSoda, reinterpretate într-un stil psihedelic în timpul pandemiei.

”Ideea albumului a pornit de la o nevoie de exprimare muzicală într-un context în care toată lumea era închisă în casă. Inițial, proiectul a început ca o serie de video-uri pe YouTube, în care Mihnea, alături de ceilalți membri ai formației, reinterpretau piese all time favorite de la trupele preferate” - spun cei de la RoadKillSoda.

”Pandamonium Sessions Vol. 1” poate fi ascultat integral aici:

’’În plină pandemie și plină izolare, ai timp să te gândești la multe lucruri și, evident, ai timp pentru introspecție. Când reușești să te calmezi, tu cu tine, îți impui un ritm mai așezat, însă constant ai o senzație ciudată, de parcă ceva urmează să se întample. Cam astea au fost sentimentele la baza albumului Pandamonium Sessions. Trying to slow down a constant eerie sensation. În plus, sunt muzician, așa că cel mai bine mă exprim prin muzică. De aceea albumul acesta a avut și un rol terapeutic. Cool vibes in not so cool times.’’ - spune și Mihnea, RoadkillSoda.

Clipul a fost creat de către Patricia Bîea (Psychedelicious), care a creat și identitatea grafică a albumului - ea fiind și guest-vocal pe unele dintre piese.

RoadkillSoda pe internet:

- Facebook

- Bandcamp

- YouTube

- Instagram