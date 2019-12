Concert emoționant susținut de Smiley. Numărul uriaș al fanilor care au venit să-l asculte

Peste 35.000 de oameni în public, opt săptămâni și 15 orașe.

Așa poate fi descris pe scurt turneul în care a pornit Smiley în urmă cu două luni.

După concerte emoționante susținute în țară, artistul a ajuns sâmbătă pe scena de la Sala Polivalentă din Capitală, unde i-a încântat pe cei prezenți.

Mii de oameni de toate vârstele au intrat sâmbătă seară în povestea gândită de Smiley, care și-a deschis sufletul în fața publicului.

Timp de mai bine de două ore, melodiile care au răsunat în Sala Polivalentă din Capitală au vorbit despre copilărie, adolescență, maturitate și bătrânețe.

Fan: „Eu sunt fanul cel mai mare al lui Smiley."

Citește și Ce a declarat Smiley despre organizatorii festivalului Untold

Fan: „M-am bucurat foarte tare când a venit la București. Vreau să-i dau un cadou. E o poză cu noi din 2016."

Fan: „Să nu se înțeleagă că Smiley are numai fani copii. Asta este de departe un mit. Și nouă, care avem o altă vârstă, ne place foarte mult."

Alături de Smiley, pe scenă au urcat nume cunoscute, precum Marius Moga, Dorian și Sore.

Sore: „De fiecare dată când cânt cu Smiley, am impresia că mă întorc la 19 ani. Îmi da așa o emoție, am fluturi în stomac. Publicul se vede cât de mult îl iubește, pentru că sunt mii de oameni în sală și energia s-a simțit din plin."

Jean Gavril: „Faptul că am fost cu el în ultima lună în turneu prin toată țara asta și am cântat în cele mai mari săli, de fiecare dată pline, pentru mine a însemnat în heads-up pentru ceea ce urmează."

Din fața scenei, Smiley a fost din nou susținut de părinți.

Ioana Maria, mama lui Smiley: „Concertul a fost magic. Am fost alături de el, de publicul minunat care l-a aplaudat maxim. Am aplaudat și noi până ne-au durut palmele și am trăit fiecare emoție."

În cadrul turneului „Smiley Omul” au fost organizate în numai opt săptămâni, concerte în 15 orașe din țară.

Smiley: „E important să nu pierzi copilul, să nu pierzi sentimentul ăsta al copilăriei, al inocenței, al curajului, pe care le ai când ești copil. Îmi doresc să îi fac pe oameni să simtă, să-i bucur, să se simtă bine și să plece de la concertele mele cu un sentiment de bucurie. Eu văd cum se schimbă fețele oamenilor în timpul concertelor și asta e o mare bucurie."

Duminică seară, turneul ajunge la final cu un spectacol ce va avea loc tot la Sala Polivalentă din București. Ultimele bilete pot fi cumpărate de pe site-ul bilete.smiley.ro.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!