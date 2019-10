Ce a declarat Smiley despre organizatorii festivalului Untold

Unul dintre cei mai ascultați și apreciați artiști din România, Smiley a urcat pe scena principală a festivalului UNTOLD, la ediția aniversară din acest an.

Artistul s-a declarat impresionat de anvergura evenimentului, dar și de impactul internațional pe care îl are festivalul.

”Pentru România, Untold-ul înseamnă “Uite că se poate!”, înțelegi? E încă o dovadă că “Românii au talent”, au ce le trebuie, se poate face orice în România dacă oamenii sunt dedicați, își doresc să facă lucruri fără alte dedesubturi, își doresc să facă un lucru frumos, decent și uite că le iese de 5 ani. Adică e o mare bucurie pentru noi să vedem că festivalul ăsta a prins o asemenea amploare și că e atât de important nu numai la noi, cât și în Europa”, a declarat Smiley.

Artistul spune că pentru artiștii români, faptul că te afli în line-up-ul festivalului UNTOLD înseamnă o deschidere spre alte țări.

“Pentru artiștii români înseamnă o deschidere a României cumva, pentru o altfel de muzică, pentru scena asta alternativă, fiindcă dă posibilitatea multor artiști care abia s-au apucat sau care fac asta de ceva vreme, să se expună în cel mai bun mod posibil. Nivelul la care te expui aici la festivalul Untold este internațional și cumva sunt mulți artiști care lucrează la mine la studio și pe care îi ajutăm, care au cântat aici pe scenă și care cântă și anul ăsta și probabil că o sa cânte și mai mulți și anii viitori. E ca un imbold: “Uite mă că ai unde să cânți, ai unde să pui muzica și ai și public pentru asta”, a mai spus artistul.

Despre muzica nouă...

”Mă bucur că în sfârșit m-am hotărât să lansez mai multă muzică în engleză, dar și în română, am câteva clipuri deja pregătite. Mă bucur că am avut ocazia să cânt la unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, poate o să mai cânt și la alte festivaluri prin lume. Am mai văzut festivaluri și în alte țări, dar ăsta parcă e mai special. Poate e special și pentru că e în România… știi cum e sentimentul ăla ca atunci când câștigă Halep Wimbledon- ul sau ca atunci când câștigă echipa de fotbal a României un meci important, sau orice om care reușește”, a mai declarat Smiley.

Interviul integral cu Smiley și DOC îl găsiți aici.