Concert de blues-rock cu ”Richard Manta” la Trocadero Blues Nights în București. Richard Mantarliev a fost ”Vocea Bulgariei”

În premieră, pentru Bucureşti şi România, trupa Richard Manta va prezenta primul lor album - ”Rise Up”.

”O poveste originală, pusă pe note de chitaristul şi liderul trupei, intens susţinut de vulcanice intervenţii pianistice şi dinamic susţinut de o expresivă secţie ritmică.

”Rise Up” marchează o etapă semnificativă în călătoria lor muzicală” - precizează organizatorii evenimentului, potrivit unui comunicat de presă.

Richard Manta este o formație de Blues Rock din Bulgaria, înființată în 2022. Forța motrice din spatele grupului este chitaristul și vocalistul Richard Mantarliev, renumit pentru performanțele sale.

Semnul distinctiv al muzicii lui Richard Manta constă în amestecul eclectic de diferite genuri, datorită diverselor medii muzicale ale artiștilor.

”Această diversitate impregnează muzica lor cu o calitate vibrantă, multidimensională. Richard, care reprezintă principalul compozitor și co-producător, infuzează compozițiile trupei cu flerul său distinctiv”.

Botezat după Richard Blackmore (Deep Purple), al cărui mare fan este, Richard Mantarliev s-a născut în Germania, unde a locuit până la 12 ani. Emigrează cu familia în Bulgaria, învaţă limba, alfabetul chirilic şi se dedică studiului chitarei.

A fost ales vocea Bulgariei în 2021, câştigând concursul cu piesa Bridge to Better Days (Joe Bonamassa). În plus, contribuții notabile la versurile albumului vin de la Phil Jackson, un creator de cuvinte experimentat, cunoscut pentru munca sa cu legendarul grup Massive Attack.

Într-o perioadă remarcabil de scurtă de timp, mai multe piese de pe Rise Up au urcat până pe locul #3 în BG Radio Top 20, catapultându-i pe Richard Manta în lumina reflectoarelor.

Cu o bază de fani în continuă expansiune și o înclinație pentru spectacole live electrizante, trupa continuă să captiveze publicul din întreaga țară, consolidându-și statutul de forță în creștere pe scena muzicală.

Componenţa quartetului bulgar este următoarea: Richard Mantarliev - chitară și voce, Christian Zhelev – baterie, Radosław Paunov - chitară bas şi Julien Kutmanov – chitară.

