Concertele Coldplay în București: Cum ajungi la Arena Națională și ghid cu tot ce trebuie să știi dacă mergi la concerte

Deși trupa avea în plan să susțină un singur concert în România, după ce bilete s-au vândut în timp record, Coldplay a decis să susțină un al doilea concert, pe 13 iunie.

Oamenii au stat „la coadă” online, existând un sistem de înscriere pentru presale. În mai puțin de 2 ore, toate biletele la primul show au fost vândute și s-au deschis înscrierile pentru vânzarea biletelor pentru cel de-al doilea show. Concertele vor avea loc pe Arena Națională, iar cei care și-au cumpărat bilet trebuie să țină cont de câteva lucruri înainte de a ajunge pe stadion, dar și în timpul concertului.

Concertele Coldplay de la București, în iunie 2024

Trupa Coldplay vine în București pentru prima oară și va susține concerte pe 12 și 13 iunie 2024. Aproximativ 50.000 de oameni sunt așteptați în fiecare dintre cele două zile de concerte Coldplay de pe Arena Națională.

Evenimentele sunt organizate de Magic și Live Nation, fiind concertele care au bătut toate recordurile privind cel mai rapid sell-out din istoria muzicii live din România.

În deschiderea show-urilor vor cânta Maisie Peters și EMAA. Programul este orientativ și poate suferi modificări, anunță organizatorii.

• EMAA va urca pe scenă în jurul orei 18:30

• Maisie Peters va concerta în jurul orei 19:15

• Concertul Coldplay va începe în jurul orei 20:30

Reguli pentru accesul la spectacole

Shutterstock

Publicul general va putea intra la eveniment începând cu ora 17:00, prin cele trei intrări de pe Bulevardul Basarabia, Strada Maior Ion Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin.

Spectatorii pot petrece timpul în zona Maior Ion Coravu, deschisă începând cu ora 12:00, având la dispoziție facilități diverse precum baruri, food trucks și standuri de merchandise.

Accesul este permis doar pe baza unui bilet valid și a unui act de identitate.

Nu este permisă re-emiterea sau transferul biletelor.

Revânzarea și reproducerea biletelor sunt ilegale.

Nu se acceptă restituiri.

La stadion vor exista puncte "TICKET HELPDESK" pentru soluționarea problemelor legate de bilete.

Spectatorii vor primi brățări eco-friendly pe care sunt rugați să le returneze după concert la punctele special amenajate.

Accesul copiilor sub 12 ani nu este recomandat. Copiii de orice vârstă necesită bilet. Minorii sub 16 ani trebuie să fie însoțiți de un adult, fiecare având bilet propriu.

În zilele de concert vor fi disponibile mijloace suplimentare de transport public, inclusiv autobuze electrice și troleibuze.

Se recomandă utilizarea transportului în comun pentru a evita ambuteiajele. Totodată, cei care merg la concert trebuie să știe că nu vor fi disponibile locuri de parcare.

Vor fi disponibile stații de apă potabilă gratuită, băuturi și mâncare.

Băuturile vor fi servite doar la pahar refolosibil, pentru care se percepe o garanție de 15 lei. Garanția se va putea recupera ulterior, dar doar dacă paharele returnate sunt intacte.

Cum ajungi la Arena Națională în ziua concertului

Fanii care participă la concertul Coldplay de pe Arena Națională, parte din turneul Music Of The Spheres World, trebuie să știe că accesul se va face începând cu ora 17:00, pe la cele trei intrări amenajate.

Se recomandă utilizarea intrării corespunzătoare zonei pentru care s-au achiziționat biletele:

Bulevardul Basarabia: bilete Standing, tribune, pachetele KUBIK EXPERIENCE, SUPERSOLIS EXPERIENCE.

Strada Maior Ion Coravu: bilete Standing, loje, tribuna M, tribune, pachetele ULTIMATE SPHERES EXPERIENCE, FLORIS EARLY ENTRY EXPERIENCE, KAOTICA LOUNGE EXPERIENCE, CALYPSO SEATS.

Bulevardul Pierre de Coubertin: bilete Standing, tribune.

Biletele VIP includ program personalizat detaliat în informările primite pe email.

Biletele Infinity se pot ridica de la casa de bilete din Bulevardul Basarabia cu act de identitate valid și confirmarea pe email.

Iată harta de acces:

Shutterstock

Ca să ajungi la Arena Națională, poți folosi atât metroul, cât și STB-ul.

Cu autobuzul, poți folosi liniile 243, 335, 104, 143, 101 și 102, în funcție de zona Bucureștiului din care vii.

Dacă vrei să iei metroul, folosește linia M1 este până la Piața Muncii și apoi pe jos, pe Bulevardul Basarabia, aproximativ 1,5 kilometri sau cu tramvaiul 40 până la stația Arena Națională.

Alternativ, poți folosi troleibuzele 86 și 90, ambele având stații la Arena Națională.

Dacă preferi tramvaiul, poți merge cu 36 până la stația Bd. Nicolae Grigorescu. De aici, continuă pe jos pe Bulevardul Basarabia pentru aproximativ 850 de metri până la Arena Națională.

Transport public dedicat concertelor coldplay

news.ro

Pe lângă mijloacele clasice de transport, în cele două zile, ȋn intervalele orare 16.00-20.30, şi 22.45-00.30, vor fi două noi linii de transport şi suplimentate alte două.

Înfiinţarea liniei 700 cu autobuze electrice - aceasta va funcţiona la un interval de succedare de circa 10 minute, ȋn ambele sensuri, ȋntre Piaţa Unirii şi Arena Naţională pe traseul: Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Şos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin.

Ultima plecare de la Piaţa Unirii către Arena Naţională va fi la ora 20:30, iar ultima plecare de la Arena Naţională către Piaţa Unirii va fi la ora 00:30.

Autobuzele vor efectua opriri ȋn staţiile: „Bd. I. C. Brătianu” (ȋn ambele sensuri), situate pe Bd. Unirii ȋn zona magazinului Unirea Shopping Center, respectiv „Piaţa Unirii 4”, „Piaţa Unirii 1” şi „Piaţa Unirii 2”, amplasate ȋn Piaţa Unirii, precum şi la Arena Naţională pe Bd. Pierre de Coubertin.

Înfiinţarea liniei 87 cu troleibuze cu autonomie - aceasta va funcţiona (comun cu linia 86), la un interval de succedare de circa 10 minute, ȋn ambele sensuri, ȋntre Piaţa Romană şi Arena Naţională pe traseul: Piaţa Romană, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin.

Ultima plecare de la Piaţa Romană către Arena Naţională va fi la ora 20.30, iar ultima plecare de la Arena Naţională către Piaţa Romană va fi la ora 00.30.

Troleibuzele vor efectua opriri ȋn staţiile: „Piaţa Romană” (din rondul Piaţa Romană), respectiv la Arena Naţională pe Bd. Pierre de Coubertin.

Suplimentarea parcului circulant pe linia 90 cu troleibuze cu autonomie - aceasta va funcţiona după amiază la un interval de succedare de circa 10 minute.

Ultima plecare de la Semănătoarea către Arena Naţională va fi la ora 20.30, iar ultima plecare de la Arena Naţională către Semănătoarea va fi la ora 00.30.

Suplimentarea parcului circulant pe liniile de noapte N1 şi N10 care vor fi dotate cu autobuze hibrid - acestea vor funcţiona ȋn intervalul orar 22:30÷00:30 la un interval de succedare de circa 10 minute. La afluire transportul spectatorilor va fi asigurat pe inelul median (Şos. Mihai Bravu) de tramvaiele liniilor 1 şi 10 care sunt programate să funcţioneze la un interval de 6-8 min.

O altă opțiune este să vii cu taxiul, la punctul de intrare unde ai bilet.

Nu apela la mașina personală, pentru că nu există parcare, iar zona este una foarte aglomerată, iar în ziua concertelor vor fi și restricții de trafic.

Coldplay, trupa fenomen a rock-ului alternativ

Shutterstock

Coldplay este o trupă britanică de rock alternativ și britpop formată în Londra în 1997. Trupa este formată din vocalistul și pianistul Chris Martin, chitaristul Jonny Buckland, basistul Guy Berryman, bateristul Will Champion și directorul creativ Phil Harvey.

S-au întâlnit la University College London și au început să cânte împreună între 1996 și 1998, inițial numindu-se Starfish.

Muzica trupei încorporează elemente de soft rock, pop rock, piano rock și post-britpop.

După ce au lansat independent un extended play, Safety (1998), Coldplay a semnat cu Parlophone în 1999. Albumul de debut al trupei, Parachutes (2000), a inclus single-ul lor de succes "Yellow" și a primit un Brit Award pentru Albumul Britanic al Anului, un premiu Grammy pentru Cel Mai Bun Album de Muzică Alternativă și o nominalizare la premiul Mercury. Al doilea album al lor, A Rush of Blood to the Head (2002), a câștigat aceleași distincții și a inclus "Clocks", care a câștigat un premiu Grammy pentru Înregistrarea Anului.

În 2005, au lansat X&Y; albumul a fost marcat de o producție problematică și diverse întârzieri, completând ceea ce trupa considera a fi o trilogie.

Al patrulea efort al Coldplay, Viva la Vida or Death and All His Friends (2008), a primit un premiu Grammy pentru Cel Mai Bun Album Rock și prima lor nominalizare la Albumul Anului, în timp ce piesa principală a fost prima melodie a unei trupe britanice care a ajuns simultan pe primul loc în Regatul Unit și Statele Unite în secolul 21.

Atât X&Y cât și Viva la Vida au fost albumele cele mai vândute ale anilor respectivi, ajungând pe primele locuri în peste 30 de țări fiecare.

De atunci, Coldplay și-a diversificat și mai mult sunetul cu lansările ulterioare Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014), A Head Full of Dreams (2015), Everyday Life (2019) și Music of the Spheres (2021).

Fiecare album a prezentat o temă unică și a adăugat noi stiluri muzicale la repertoriul original al trupei, incluzând electronica, ambient, pop, R&B, funk, clasică, jazz fusion și rock progresiv.

De asemenea, sunt cunoscuți pentru spectacolele live "euforice", despre care publicația NME a spus că sunt momentele în care trupa "prinde viață și are cel mai mult sens".

