Cel mai vizionat film din istoria Netflix. Peste 45 de milioane de utilizatori în 7 zile

Astfel, potrivit CNN, care citează oficiali ai Netflix, filmul ”Bird box” / ”Orbește” a fost accesat de peste 45.037.125 de conturi în primele 7 zile de la lansare - ceea ce depășește orice titlu de până acum.

Took off my blindfold this morning to discover that 45,037,125 Netflix accounts have already watched Bird Box — best first 7 days ever for a Netflix film! pic.twitter.com/uorU3cSzHR