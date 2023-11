Celebrele filme „Singur Acasă” și „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” se văd la PRO TV, pe 16 și 23 decembrie

Anul acesta va fi a 19-a oară când telespectatorii postului de televiziune vor intra în lumea magică a lui Kevin McCallister, care are parte de cele mai amuzante și neașteptate aventuri în preajma Crăciunului.

Sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 20:00, cei de acasă se pot aduna, de la mic la mare, să fie martori la pățaniile simpaticului copil din Singur Acasă (Home Alone). Kevin McCallister și familia sa numeroasă sunt pe picior de plecare la Paris, unde își vor petrece sărbătorile de iarnă. Din cauza faptului că numărul membrilor familiei McCallister este generos, mezinul va fi uitat acasă de mama sa, care își va da seama de lipsa acestuia de abia în avion. În tot acest timp, băiatul de 8 ani se va gospodări singur și se va bucura de independență. Lucrurile vor lua o întorsătură neașteptată în momentul în care Kevin va fi nevoit să înfrunte doi hoți, care sparg toate casele nelocuite în Ajunul Crăciunului. Copilul va da dovadă de mult curaj, ingeniozitate și inteligență în momentul în care va avea ac de cojocul tâlharilor, prin diverse capcane menite să apere locuința.

Pe 23 decembrie, de la ora 20:00, telespectatorii vor putea urmări Singur Acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York). Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, familia McCallister se pregătește de o nouă plecare, de data aceasta în Florida. Kevin nu va mai fi uitat acasă, dar va ajunge, din greșeală, într-un alt avion, cu destinația... New York! Tot din greșeală, toate cardurile bancare ale tatălui său vor rămâne în posesia lui, iar Kevin va lua decizia de a se caza la Plaza, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din New York. Ieșit la o plimbare prin oraș, copilul va da nas în nas cu hoții pe care i-a înfruntat în filmul precedent. Cei doi tâlhari vor fi dornici de răzbunare, însă Kevin le va veni de hac și de data aceasta.

Maratonul de filme oferit de PRO TV este în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 20:00.

Dată publicare: 28-11-2023 14:07