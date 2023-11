Celebra trupă The Beatles a lansat ultimul sa piesă: "Now and Then". "Este foarte emoţionant să cântăm cu toţii"

Un nou cântec al trupei The Beatles, înregistrat şi mixat cu ajutorul inteligenţei artificiale, a fost lansat, joi, la peste 53 de ani de la destrămarea formaţiei.