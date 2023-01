Paul McCartney era să fie călcat de o mașină pe trecerea de pietoni care apare pe albumul ”Abbey Road” al trupei The Beatles

Muzicianul britanic Paul McCartney a fost aproape să fie călcat de o maşină pe faimoasa trecere de pietoni din faţa Abbey Road Studios din Londra, unde una dintre fiicele sale, Mary, filma o scenă pentru un documentar care celebrează împlinirea a 90 de ani de la inaugurarea acestei clădiri celebre, informează DPA.

Fostul star al trupei The Beatles, în vârstă de 80 de ani, încerca în acel moment să recreeze momentul imortalizat pe coperta albumului "Abbey Road" al formaţiei britanice cu ocazia primului lungmetraj documentar al fiicei sale, intitulat "If These Walls Could Sing" şi produs de platforma de streaming Disney+.

Fotografa şi regizoarea Mary McCartney a făcut dezvăluirile următoare pentru publicaţia S Magazine: "Secvenţa în care o maşină aproape l-a călcat pe trecerea de pietoni a fost atât de amuzantă. Când ieşeam din studioul de înregistrări, i-am spus: ”te voi filma (pe acea trecere de pietoni - n.red.)”. El a păşit pe zebră, însă o maşină nu a oprit deloc pentru a-i acorda prioritate".

Ce spune fiica lui Paul McCartney

Mary McCartney, în vârstă de 53 de ani, a declarat că a fost "cu adevărat emoţionată" atunci când i-a prezentat tatălui ei acel documentar, deoarece trupa The Beatles a înregistrat cele mai multe dintre albumele sale în studioul Abbey Road şi a atribuit celui de-al 11-lea album al său numele clădirii londoneze.

"L-am dus la un cinematograf să îl vadă, iar eu îmi spuneam fără încetare în mintea mea: ”Dumnezeule, sper să îi placă!”. În ziua următoare, eram la un eveniment şi cineva mi-a spus: ”L-am văzut pe tatăl tău şi el a vorbit foarte mult despre documentarul tău”. Acesta este un loc de care el este foarte ataşat, iar atunci când a aflat că eu făceam documentarul, a fost foarte mulţumit şi asta l-a făcut să se gândească din nou la Abbey Road şi la multe alte poveşti", a adăugat fiica starului britanic.

Mary McCartney a mai spus că se emoţionează întotdeauna atunci când vizitează studioul Abbey Road, care îi readuce în minte "reminiscenţe din trecutul" petrecut alături de mama ei, antreprenoarea din domeniul gastronomiei Linda McCartney, care a murit în 1998.

"Mulţi oameni care lucrează încă acolo au colaborat în trecut cu părinţii mei şi ei mă trăgeau într-o parte pentru a-mi spune: 'Ne aducem aminte de mama ta şi de cât era ea de sociabilă şi de minunată'. Asta mi-a smuls câteva lacrimi în mai multe rânduri. Oamenii îmi spuneau: 'Dumnezeule, o plăceam cu adevărat, venea cu noi la cantină, bea o ceaşcă de ceai alături de noi şi stătea de vorbă cu noi'. Vorbele lor mi-au adus multă bucurie, dar m-au şi întristat", a adăugat Mary McCartney.

Abbey Road Studios a fost inaugurat în 1931

Documentarul include apariţii speciale ale starului Paul McCartney şi ale colegului său supravieţuitor din trupa The Beatles, Ringo Starr, precum şi ale altor celebrităţi din industria muzicală, precum Elton John, Roger Waters şi Liam Gallagher.

Abbey Road Studios din Londra a fost inaugurat în 1931 odată cu o reprezentaţie artistică susţinută de Edward Elgar. De atunci, studioul londonez a găzduit sesiuni de înregistrări ale altor artişti de marcă, precum trupa Radiohead, cântăreaţa Amy Winehouse şi cântăreaţa Adele.

Studioul din centrul Londrei, în faţa căruia se află trecerea de pietoni făcută celebră de trupa The Beatles, a primit statutul de clădire protejată prin legea patrimoniului britanic în anul 2010.

Dată publicare: 09-01-2023 16:54