Paul McCartney îl acuză pe John Lennon că este principalul responsabil pentru destrămarea trupei The Beatles

Paul McCartney a revenit asupra subiectului destrămării trupei The Beatles, și a negat categoric varianta că el ar fi fost responsabil pentru dispariția celebrului grup.

În cadrul unui episod al emisiunii "This Cultural Life" de la BBC Radio 4, programat să fie difuzat pe 23 octombrie, McCartney a declarat că John Lennon a fost cel care a vrut să desființeze The Beatles, potrivit AP.

"Nu eu am instigat la despărțire. Acesta a fost Johnny al nostru", a spus McCartney.

Fanii trupei au dezbătut mult timp cine a fost responsabil pentru despărțire, mulți dând vina pe McCartney. Dar McCartney a spus că dorința lui Lennon de a se "despărți″ de grup a fost principalul motor al separării celebrei trupe din Liverpool.

Confuzia cu privire la despărțire a fost lăsată să ia amploare, deoarece managerul lor le-a cerut membrilor trupei să păstreze tăcerea până când va încheia o serie de afaceri, a spus McCartney.

Interviul vine înaintea documentarului lui Peter Jackson care relatează ultimele luni ale trupei. "The Beatles: Get Back", care va fi lansat în noiembrie pe Disney+, va reveni cu siguranță asupra destrămării legendarei trupe. Comentariile lui McCartney au fost raportate pentru prima dată de The Observer.

Întrebat de intervievatorul John Wilson despre decizia de a porni pe cont propriu, McCartney a replicat: "Oprește-te. Nu eu sunt persoana care a instigat despărțirea. Oh, nu, nu, nu, nu. John a intrat într-o zi într-o cameră și a spus: 'Părăsesc The Beatles'. Asta a instigat sau nu la despărțire?".

McCartney și-a exprimat regretul cu privire la despărțire, spunând că grupul încă făcea "lucruri destul de bune".

"Aceasta a fost trupa mea, aceasta a fost slujba mea, aceasta a fost viața mea. Așa că am vrut să continue", a mărturisit McCartney.