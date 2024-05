Ce spune Robert de Niro despre Donald Trump: „Este un monstru. Nu cred că americanii înţeleg cât de periculos va fi”

În cadrul emisiunii "The 11th Hour" de pe MSNBC, actorul l-a descris pe candidatul republican ca fiind "bolnav" şi un "monstru".

"Este un adevărat bolnav. M-am săturat să îl tot numesc. Pur şi simplu nu ar trebui să se apropie de funcţia de preşedinte. (...) Acest tip este un monstru", a declarat el.

"There is not one redeeming thing about him."

