Un român câștigă 4.000 de franci pe lună în Zurich, dar e obligat să doarmă pe stradă, alături de curieri. Motivul uimitor

Un român de 48 de ani e obligat să doarmă pe stradă, în Elveția, deși are un salariu de 4.000 de franci pe lună. Așa poate economisi bani pentru familie.

Un bloc dezafectat din centrul orașului Zurich servește drept acoperiș deasupra capului persoanelor fără adăpost, iar acolo își petrec nopțile și angajații, precum curierii sau muncitorii în construcții. Este și cazul românului Lungo (48 de ani), arată publicația 20 Minuten.

„Lucrez pe șantiere, ici și colo. Câștig bani, dar fără un contract de muncă permanent nu găsești unde să locuiești în Zurich. Acesta este motivul pentru care dorm afară." Centrul social nu este o opțiune, pentru că el nu are un permis de ședere permanentă.

E prea scump să stea într-un hotel. „Am o soție și un copil acasă. După trei luni, iau banii cu mine acasă - din asta trăim."

Locul său de dormit este folosit și de alții, deoarece este unul dintre cele aproximativ 90 de zone cunoscute pentru persoanele fără adăpost din Zurich, potrivit unei organizații de asistență socială. Un șofer Uber Eats este, de asemenea, văzut ocazional acolo. "Sip züri (ONG-ul) este conștientă de acest loc de dormit. În general, zonele de dormit aproape de centru sunt folosite de diverse persoane", spune Isabel Hammer, reprezentanta asociației.

Jurnaliștii au discutat cu șoferii de livrări de alimente din Zurich, care le-au spus că lucrătorii din străinătate se luptă să găsească un acoperiș deasupra capului, iar asta e o temă preferată de discuție a curierilor „Din fericire, am o cameră, pe care am găsit-o datorită cunoștințelorr", spune un curier (40 de ani) din Europa de Est, „dar am auzit de mai mulți șoferi Uber Eats care sunt fără adăpost".

Un curier din Zurich (40 de ani), din Europa de Est a explicat de ce este aproape imposibil să îți închiriezi o locuință „Dacă vii în Zurich ca șofer de livrări de alimente și nu ai un contract de muncă fix sau o rețea, accesul la piața imobiliară este aproape imposibil. Chiar și pentru cei care chiar au bani să plătească chiria. Găsiți ceva în această situație!"

„Salariul abia îmi ajunge să mănânc"

Un francez (28 de ani) spune: „Am fost livrator de pizza pentru un lanț cunoscut și, în același timp, dormeam pe bănci, adesea foarte aproape de acest bloc. Deși aveam un venit, timp de luni de zile nu am putut găsi un apartament sau o cameră într-un apartament obișnuit în Zurich. Nu aveam o adresă, nu puteam prezenta un extras bancar și aveam doar un permis de ședere pe termen scurt."

Este practic imposibil pentru oameni ca el să găsească un loc de cazare în Zurich fără relații. „Alții dorm câte patru într-o cameră. Situațiile sunt uneori foarte precare, iar salariile, care variază zilnic, abia ajung pentru a mânca."

Aproape nimeni nu câștigă mult. „Mulți pleacă repede - Elveția este pur și simplu prea dură." El însuși locuiește acum într-o garsonieră în Aargau. „Acest lucru a fost posibil doar datorită unui prieten și pentru că proprietarul nu a avut nicio pretenție."

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: