Un video viral cu Robert de Niro în care actorul strigă la manifestanţi anti-Israel este de fapt o repetiţie pentru un serial

În înregistrarea video, care a fost reluată de numeroase conturi pro-Israel, actorul exclamă: "Nu este un film, este realitatea! Este periculos şi au spus că o vor face din nou". Numeroşi internauţi au văzut în acest gest un sprijin pentru Israel în războiul său împotriva Hamas.

"Articolele în care se afirmă că Robert De Niro a strigat la un grup de manifestanţi anti-israelieni sunt false. Replicile lui De Niro au fost complet scenarizate", a insistat el într-o declaraţie publicată în presa americană, înainte de a adăuga: "Videoclipul este un scurt fragment dintr-o repetiţie a unei scene din serialul Netflix „Zero Day”, care a fost filmată în 27 aprilie la New York. În aceasta, personajul lui De Niro se confruntă cu un grup - toţi figuranţi plătiţi. Cineva a copiat videoclipul şi l-a deturnat pentru a-i da o altă semnificaţie care este complet greşită".

