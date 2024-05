Ce s-ar fi întâmplat între Jennifer Lopez si Ben Affleck. Cum au ajuns în pragul divorțului

Suspiciunile au apărut după mai multe semnale. Ben Affleck s-ar fi mutat din casa în care locuia cu Jennifer Lopez. În plus, cei doi ar fi stat mai mult separați decât împreună, cel puțin în ultima vreme.

Pe baza indiciilor plantate în documentarul lui Lopez, „The Greatest Love Story Never Told” („Cea mai grozavă poveste de dragoste spusă vreodată”), au apărut mai multe teorii conform cărora actorul și cântăreața traversează o perioadă dificilă.

Spre exemplu, adesea în documentar Lopez pare profund nesigură pe ea, prin schimbul de replici pe care îl are cu Ben.

Lopez: „Crezi că arăt grasă?”

Affleck: „Prea slabă”.

Într-o altă ocazie, Lopez a apărut nearanjată în fața soțului său.

Lopez: „Te obișnuiești să mă vezi ca pe o bătrână acasă”.

Affleck: „Ești superbă și cu asta m-am obișnuit”.

Între timp, și Ben Affleck și-a exprimat propriile nesiguranțe.

„Când am citit prima dată scenariul, se părea că incidentul instigator care provoacă toată această durere de pe drum este despărțirea noastră. Nimeni nu a greșit cu nimic. A fost reciproc. Și cred că pentru a trece peste asta, trebuie să ne iertăm, să ne iertăm unii pe alții. Ma ierți”, i-a spui Ben lui J LO.

Este posibil ca documentarul care trebuia să cronicizeze dragostea lor să fi făcut, de fapt, opusul, scrie thedailybeast.com. Titlul documentului provine dintr-o carte pe care Affleck i-a dat-o lui Lopez când s-au reunit. Conținea toate scrisorile și e-mailurile lor vechi și el a intitulat-o: „Cea mai mare poveste de dragoste niciodată povestită”.

Se pare că Lopez a împărtășit cartea celor cu care lucrează pentru „inspirație”. Affleck a descoperit asta când a mers la studio și și-a văzut cadoul acolo.

De când s-au împăcat Ben Affleck și Jennifer Lopez au fost surprinși în repetate rânduri de paparazzi certându-se. Asta pentru că Ben vrea mai multă intimitate. Cu toate acestea, J LO a susținut mereu că el este „fericit”.

Ben Affleck s-ar fi mutat recent din reședința oficială a celor doi din Los Angeles. Pe de altă parte, Lopez a stat la New York în ultimele luni pentru a filma pentru Kiss of the Spider Woman. Asta lasă de înțeles că cei doi petrec din ce în ce mai puțin timp împreună.

De asemenea, J LO a participat la Gala Met 2024 fără Affleck, ceea ce, din nou, ridică semne de întrebare și suspiciuni.

Cei doi nu sunt la prima lor căsnicie. Ei au avut o relaţie amoroasă care a ţinut prima pagină a tabloidelor între 2002 şi 2004.

Lopez şi Affleck şi-au reluat relația în 2021 şi s-au căsătorit în anul următor, într-o ceremonie restrânză care a avut loc în Georgia.

