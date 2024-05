Ben Affleck şi Jennifer Lopez au probleme în căsnicie. Cei doi s-au separat

Deşi amândoi locuiesc în Los Angeles, cei doi stau în care diferite, scrie People. Cuplul a fost văzut împreună în public joi, 16 mai, pentru prima dată din data de 30 martie.

Ben Affleck, în vârstă de 51 de ani, s-ar fi mutat din reședința oficială a celor doi din Los Angeles. Actorul filmează pentru The Accountant 2.

Lopez a stat la New York în ultimele luni pentru a filma pentru Kiss of the Spider Woman. Vedeta a participat la Gala Met 2024 fără Affleck.

După o relaţie care a ţinut prima pagină a tabloidelor între 2002 şi 2004, Lopez şi Affleck şi-au reluat relația în 2021 şi s-au căsătorit în anul următor.

La ceremonia lor din Georgia, din august 2022 au fost prezenţi membrii familiei cuplului: Max şi Emme, gemenii de 16 ani pe care Lopez îi are cu fostul soţ Marc Anthony, şi Violet, 18 ani, Seraphina, 15 ani, şi Samuel, 12 ani, copiii pe care Affleck îi are cu fosta soţie Jennifer Garner.

Suspiciunile privind relația lor au apărut recent, după ce Lopez a „apreciat” o postare a unui cont de consiliere în relaţii de pe Instagram.

