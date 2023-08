Ce a spus Goran Bregovic după ce nu a fost lăsat să intre în Moldova. Artistul susține războiul Rusiei

Organizatorii festivalului Gustar, care are loc în aceste zile la Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, au anunţat că trupa lui Goran Bregović nu va fi prezentă la eveniment, dat fiind faptul că „nu le-a fost permisă intrarea în Republica Moldova”.

„Ne pare rău să vă anunţăm că trupa Goran Bregović nu va putea fi prezentă la concertul planificat în această seară, din motive care nu ţin de organizatorii festivalului sau de artişti. Din păcate, nu le-a fost permisă intrarea în Republica Moldova, deja fiind aterizaţi pe Aeroportul International Chişinău”, au scris pe Facebook organizatorii evenimentului.

Ulterior, ei au revenit cu o postare în care au redat un mesaj transmis în limba engleză de artistul din Balcani. Acesta se declară dezamăgit de decizia autorităţilor de a nu fi lăsat să intre în Moldova şi spune că nu i s-a dat nicio explicaţie oficială.

„Dragii mei prieteni moldoveni!

Îmi cer mii de scuze pentru că nu am putut concerta astăzi la Festivalul de Muzică Gustar. Am fost foarte dezamăgiţi atunci când nu ni s-a permis intrarea în Republica Moldova pe aeroportul din Chişinău, fără nicio explicaţie oficială. Am făcut numeroase turnee cu muzicienii mei în toată Europa şi nu am avut niciodată dificultăţi nicăieri.

Îmi place foarte mult ţara dumneavoastră şi este o plăcere pentru mine să răspund la oportunitatea de a cânta în Moldova, mai ales la un festival atât de colorat şi unic precum Gustar.

Îmi pare foarte rău că am fost privat de bucuria şi plăcerea de a apărea în faţa dumneavoastră de data aceasta. Dar vă pot asigura că împreună cu echipa mea vom încerca să ne asigurăm că spectacolele mele în Moldova data viitoare nu vor întâmpina niciun obstacol. Aştept cu mare nerăbdare următoarele noastre întâlniri! Cu drag, Goran Bregović", a transmis artistul.

Goran Bregovic susține public războiul Rusiei din Ucraina

Jurnaliştii de la Chişinău au cerut un punct de vedere Poliţiei de Frontieră, dar deocamdată nu au primit un răspuns.

Goran Bregovic, în vârstă de 73 de ani, s-a născut la Sarajevo, în actuala Bosnia-Herţegovina, dar se declară un nostalgic al fostei Iugoslavii şi a compus piesa cu care Serbia s-a prezentat la Eurovision în 2010.

Goran Bregovic a susţinut în mod deschis ocuparea Crimeei în 2014, unde a şi concertat în anul următor, dar şi invadarea Ucrainei de către Rusia.

Deşi în mesajul transmis moldovenilor el susţine că nu a întâmpinat probleme în alte părţi, artistul are interdicţie de a intra în Ucraina, dar şi în Polonia.

Anterior, autorităţile de la Chişinău au declarat că persoanele publice care fac apel la război, discordie şi ură sunt indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova, reaminteşte deschide.md.

Duminică seara, la festivalul Gustar la care trebuia să cânte Bregovic, aveau concert şi ucrainenii de la trupa Kalush Orchestra, care în 2022 au câştigat Eurovisionul.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , , Dată publicare: 20-08-2023 20:08