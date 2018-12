Ce a pățit o fostă miss, după ce i-a trimis poze nud unui băiat de 15 ani

Ramsey Bearse, în vârstă de 28 de ani, este profesoară la Școala Gimnazială Andrew Jackson, din apropiere de orașul Charleston din Virginia de Vest. Ea a ajuns în atenția autorităților după ce părinții băiatului au descoperit în telefonul acestuia poze cu profesoara, în ipostaze inadecvate, scrie CNN.

Former #MissKentucky , who is a teacher in WV, facing 20yrs for sending nudes to her 15yr old student. #RamseyBearse pic.twitter.com/hU23x71uFO

Interogată de polițiști, ea a recunoscut că i-a trimis elevului pe Snapchat cel puțin patru poze în care apărea topless, pe Snapchat. Astfel, este vizată de patru capete de acuzare, între care cea de distribuire de materiale obscene unui minor, fapt ce reprezintă o infracțiune.

Mai mult, fosta regină a frumuseții a fost suspendată și eliberată pe cauțiune, stabilită de anchetatori la 10.000 de dolari.

În 2014, Ramsey Bearse a fost desemnată Miss Kentucky. Totodată, a trecut de preselecții în competiția Miss America. În 2010, a fost diagnosticată cu scleroză multiplă.

Teacher and former Miss Kentucky Ramsey Carpenter Bearse, 28, has been charged with distribution and display to a minor of obscene matter. The 8th grade teacher at Andrew Jackson Middle School allegedly sent nude photos of her breasts to a 15-year-old student. pic.twitter.com/GxLVYhkw04