Cum arată "Miss Pușcărie". Faptele oribile pentru care a fost condamnată

În fiecare an se alege o regină a frumuseți într-un penitenciar din Rio de Janeiro. Anul acesta, laurii, dar nu și libertatea, i-au revenit unei tinere tinere blonde, în vârstă de 25 de ani, condamnată, acum aproape 8 ani, pentru omor.

Fie că sunt câştigătoare sau pierd, concurentele nu pleacă nicăieri. Nici vorbă de turnee şi campanii publicitate, ori de alt gen, prin lume. Fetele rămân după gratii la penitenciarul Talavera Bruce din Rio de Janeiro, până îşi ispăşesc pedepsele.

Totuşi pentru câteva ore, măcar au şansa să uite de tristeţe şi izolare. Una dintre concurente, Raquel Rodrigues, de 28 de ani, a fost închisă când fiica ei nici nu împlinise un an. Spune că abia aşteaptă să-şi plătească datoriile faţă de societate şi să înceapă o viaţă nouă, în care va fi o mamă bună pentru copilul ei.

Pro TV

Raquel Rodrigues, deţinută: "E foarte greu, în curând se fac 5 ani de când sunt la închisoare. Când am fost închisă, fiica mea avea 9 luni, acum are 5 ani. Nu am văzut-o demult. Dar astăzi am primit permisiunea s-o văd, așa că sunt tare bucuroasă."

Ana Cristina Faulharber, coordonatorul pentru deţinute şi femei LGBT: "Sunt evenimente foarte importante pentru creșterea respectului de sine. Această categorie (deținutele femei) câștigă vizibilitate, nu sunt invizibile cum spun unii... Pot fi reintegrate prin asemenea activități, le ajută să-și schimbe modul de gândire."

Anul acesta, noua Miss Talavera Bruce este o tânără de 25 de ani, Veronica Verone, întemniţata pentru omor acum aproape 8 ani.