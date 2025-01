Cățelușa fără stăpân din București care locuiește acum la Hollywood. Starul Joey King a adoptat-o pe loc: ”Mi-ai furat inima”

Joey King: ”Am fost în România unde am filmat serialul "We were the lucky ones". Mi-a plăcut acolo, pentru că mi-a plăcut să fac acest serial și de asemenea am adoptat câinele meu de acolo, asta e foarte cool!”.

Faceți cunoștință cu Fable, cățelușa de la Hollywood pe care Joey King a adoptat-o din România. Actrița a întâlnit-o în timpul unei vizite la un adăpost de lângă București. A fost dragoste la prima vedere.

”Ea s-a jucat cu ei, s-a tăvălit, cât pe ce să o zgârie pe față, față pe care trebuia să o folosească a doua zi la filmări. Am lăsat una dintre cățelușe și unul dintre ei a mușcat-o de lăbuță. Ea în momentul acela a fost impresionată, a luat-o în brațe și în momentul acela s-a produs conexiunea. A trecut prin toată procedura de adopție ca un om normal, chestie care ne-a impresionat”.

Într-o postare pe Instagram, actrița Joey King vorbește despre cât de mult adoră acum să o alinte pe Fable, chiar dacă aceasta are încă o teamă de oameni.

Actrița a povestit și că nu a fost simplu să o transporte pe Fable tocmai peste ocean, într-o discuție cu starul Zac Efron. Asistenta ei româncă a ajutat-o.

”Fable, mi-ai furat inima, ciudățico!”

”Joey: Am avut o asistentă care a lucrat pentru mine în timpul filmărilor „We are the lucky ones”, Eva, și ea m-a ajutat.

Zac: Asta e grozav!

Joey: A fost foarte stresant, pentru că am vrut să mă asigur că totul se întâmplă corect și am vorbit constant despre ce hârtii trebuie făcute, nu pot să cred că ai făcut asta pentru mine, este cea mai bună”.

Tânăra actriță de 25 de ani este cunoscută pentru rolurile sale din The Kissing Booth, Bullet Train, unde a jucat alături de Brad Pitt sau A Family Affair, cu Nicole Kidman.

Serialul filmat la noi, „We are the lucky ones”, a fost lansat anul trecut și spune povestea unei familii de evrei reunită după ce a fost separată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Joey King este o mare iubitoare de animale și în aparițiile sale publice încurajează oamenii să adopte câini fără stăpân, chiar dacă nu sunt de rasă.

”O mențiune specială pentru Fable, pentru că mi-ai furat inima, ciudățico. Acum locuiești în Los Angeles, norocoaso!”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: